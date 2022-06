Immerhin drei Erwachsene Judoka des 1.JJJC Lünen starteten in diesem Jahr bei der Kreiseinzelmeisterschaft der „Senioren“ beim Lüner SV. Über die insgesamt 52 teilnehmenden Judoka freute man sich besonders, da in den 2 Jahren der Pandemie solche Wettkämpfe leider nur selten stattfinden konnten.

Zum Auftakt kämpfte Miriam Sawallich bei den Frauen -63 kg. Da hier nur drei Teilnehmerinnen antraten, wurde nach dem System „Jeder-gegen-Jeden“ gekämpft.

In der ersten Begegnung traf Sawallich auf eine ähnlich erfahrene Wettkämpferin. Der Kampf verlief ausgeglichen, bis Sawallich ihn mithilfe einer gut gesetzten Kombination aus zwei Wurftechniken für sich entschied. Im anschließenden Kampf gegen eine Dortmunderin setzte Sawallich nach einer teilweise erfolgreichen Wurftechnik mit einem Haltegriff nach und sicherte sich damit den ersten Platz.

Bei den Männern trat Thomas Pototzky in der gut besetzten Gewichtsklasse -73 kg auf die Matte. Im ersten Kampf traf er auf einen erfahrenen Wettkämpfer aus Dortmund, der ihn mit einem Wurf mit nachfolgendem Haltegriff vorzeitig besiegte. Davon ließ Pototzky sich nicht beirren und wendete das Blatt im nächsten Kampf. Hier nutzte er diesmal einen unachtsamen Moment des Gegners gekonnt aus, um ihn zu werfen, womit er die Matte als Sieger verließ. In der anschließenden Begegnung traf er auf einen Gegner mit sehr ähnlicher Kampferfahrung, sodass der Kampf lange ausgeglichen war. Der junge Lüner setzte mehrere gute Würfe an, konnte aber keine Wertung erlangen. Leider sammelte er mehrere Strafen durch Verlassen der Kampffläche, sodass er letztendlich dadurch verlor.

Timo Debelius hatte in der Gewichtsklasse über 90 kg nur einen Gegner, weswegen hier nach dem System „Best-of-three“ gekämpft wurde. Debelius zeigte sich hier sehr konzentriert und konnte den ersten Kampf für sich entscheiden, indem er einen Ansatz des Gegners für einen Konter nutzte. Auch danach kämpfte er achtsam weiter und ließ sich von seinem Kontrahenten nicht werfen. Letztendlich gewann er auch diesen Kampf mit mehreren Wurftechniken, sodass er sich über den Platz ganz oben auf dem Treppchen freuen konnte.

„Es war ein schönes Kreisturnier, bei dem hoffentlich im nächsten Jahr mehr von uns mitmachen.“, so das Fazit des Trainers.