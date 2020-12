Ex-LSVer Raab macht für neuen Keeper Platz

Lünen. (Jan-) Die Fußballer des BV Westfalia Wickede, bis zur letzten Saison noch Konkurrent des Lüner SV in der Gruppe 2 der Westfalenliga, verpflichteten mit dem Lippstädter Frederic Westergerling vom Aufsteiger, Klassenkonkurrenten und Spitzenreiter TuS Bövinghausen einen neuen Torwart.

Westergerling spielte in der U19 des SV Lippstadt, wurde in dieser Altersklasse mit dem FC Schalke 04 Deutscher, war dann in der Oberliga für Lippstadt, Roland, wieder Lippstadt, Gütersloh und Hamm aktiv.

Den Platz frei für den Neuen macht Marvin Raab (Porträt). Dieser war vor der letzten Saison dem damaligen Trainer des Lüner SV, Mario Plechaty, zum Westfalenligisten FC Iserlohn gefolgt. In Wickede bestritt er bisher nur zwei Spiele.

In Wickede spielt auch Jungstürmer Hikmet Konar (Porträt), der den Weg über den Lüner SV und Iserlohn zu den Dortmundern fand.