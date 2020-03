Geisterspiele - Corona-Virus raubt LSV alle Fans

Von Bernd Janning

Lünen. Das Corona-Virus sorgt auch im Fußball für Geisterspiele. Nach heutigem Stand findet das Nachholspiel des Fußball-Westfalenligisten Lüner SV am Mittwoch, 18. April, bei YEG Hassel ohne Zuschauer statt.

Der Lüner SV bedauert, dass damit in Hassel die treuesten Fans ausgesperrt sind. Gleichzeitig ist klar, dass zu einem Anstoßtermin an einem Mittwoch um 19.30 Uhr sich mit Sicherheit keine Besuchermassen auf den Weg von Lünen nach Hassel gemacht hätten.

Bleibt nur, den Lüner Spielern die Daumen zu drücken und viel Glück zu wünschen.

Für die Stadt Gelsenkirchen, zu der Hassel gehört, informierte die für Sportanlagen zuständige Gelsensport e.V. wie folgt:

„Heute hat das Gesundheitsministerium des Landes NRW zur Eindämmung des Corona-Virus einen Erlass zum Umgang mit Veranstaltungen erteilt. Die Stadt Gelsenkirchen hat aufgrund dieses Erlasses entschieden, auf alle eigenen Veranstaltungen unabhängig von der Besucherzahl zu verzichten, sofern sie nicht unbedingt notwendig sind.

Ebenso werden alle Veranstaltungen in städtischen Gebäuden - dazu zählen auch alle städtischen Sporthallen und Sportanlagen - bis auf weiteres ausgesetzt oder können nur unter Auflagen stattfinden.

Dies bedeutet für den Sport in Gelsenkirchen, dass ab sofort nur noch der reguläre Trainingsbetrieb sowie Wettkämpfe ohne Publikum in und auf kommunalen Sportanlagen erlaubt sind.

Allen Sportvereinen mit vereinseigenen Sportanlagen empfehlen wir dieselbe Vorgehensweise. Wir werden am Mittwoch alle Sportvereine ausführlich, schriftlich informieren.“