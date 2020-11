Der Turnverein Eintracht erinnert noch einmal daran, dass die Aktion "Scheine für Vereine" in den letzten Monat geht. Beim letzten Mal wurden die Scheine zum Beispiel gegen stabile Hocker eingetauscht, deren Anschaffung sonst ein Loch in die Vereinskasse gerissen hätte. Jetzt können die Senioren auch in aller Ruhe Übungen im Sitzen durchführen.

Nicht nur die Senioren, auch alle anderen haben profitiert. Den Kindern haben es besonders die schönen bunten Softbälle angetan.

Jede Menge Spaß haben die Kindergruppen mit den bunten Softbällen

hochgeladen von Martina Seeliger

Die Übungsleiter des Vereins sind froh darüber, dass es endlich einen genau auf die Bedürfnisse des Sport zugeschnittenen Erste-Hilfe-Kasten gibt und der Gerätewart freut sich über einen Ballwagen, der mehr Ordnung in den Geräteraum bringt.

Also, helfen Sie mit, geben Sie die gesammelten Scheine bei Ihrem Übungsleiter oder dem Vorstand ab. Sie unterstützten eine gute Sache.

Nähere Informationen zum Verein unter: tve-brambauer.