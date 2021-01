LSV gratuliert Geburtstagskindern Alokla, Gomes und Höhn

Lünen (Jan-) Drei Geburtstagskindern gratulieren die Fußballer des Lüner SV zur Jahreswende. Silvester wurde Franz Gomes, der jetzt für die Oldies des SV Preußen aufläuft, 49 Jahre alt.

Neujahr (1. 1.) wird Mohammad Alokla, aktuell Abwehrspieler des Westfalenliga-Ersten des LSV, 22 Jahre alt.

Am ersten Tag des neuen Jahres wird Uwe Höhn 63 Jahre alt. Er war Spieler und Trainer bei BW Alstedde, führte in diesen Positionen Rot-Weiß Alstedde bis in die Kreisliga A. Er lief für den Lüner SV in der Westfalen- und ein Jahr in der alten Oberliga auf, coachte die Bezirksligisten VfL Kemminghausen, VfL Werne und den A-Ligisten Westfalia Vinnum, stieg mit Vorwärts Kornharpen in die Westfalenliga und dem SV Preußen in die Bezirksliga auf.

Dann übernahm er den Lüner SV im vierten Jahr in der neuen Oberliga den Lüner SV als Coach, konnte aber dessen Abstieg nicht mehr verhindern. Zum Schluss führte er noch den VfB 08 Lünen in die Bezirksliga.