LSV-Junglöwen: Nur Applaus für das Trainings-Camp mit Münchener Fußball-Schule

Beim 2. Sommer-Camp der Jugendkicker des Lüner SV mit der Münchner Fußball-Schule im Stadion Kampfbahn Schwansbell zeichnet sich schon jetzt ein großer Erfolg ab.



„Wir sind sehr zufrieden. Das Teilnehmerfeld hat sich mehr als verdoppelt“, zogen Sebastian Burmann und Torsten Block, bei der Jugend der Rot-Weißen Vorsitzender und Geschäftsführer, eine erste gute Bilanz.

Diese setzte Christopher Reitter als Chefcoach des Camps gleich auf „sehr gut“. Der 34jährige UEFA-Elite-Trainer mit Vergangenheit in der U19-Bundesliga Süd/Südwest, hatte in Lünen die drei ausgebildeten Trainer Niklas Ritter, Philipp Kirner und Julien Isenrath an seiner Seite, um die große Nachwuchsschar von der F- bis, erstmals auch bis zur B- und A-Jugend, mehr von Einmal-Eins des modernen Nachwuchs-Fußballs zu vermitteln.

Reitter fasste zusammen: „Es ist schön, zum zweiten Mal wieder hier in Lünen zu sein. Schön war auch zu sehen, wie sich viele Spieler weiterentwickelt haben. Zwischen denen, die schon einmal dabei waren und den Neuen, war ein Unterschied zu erkennen. Die Organisation durch den LSV zusammen mit den Eltern war super gut. So etwas möchte auch einmal bei den Lehrgängen bei uns in München erleben!“

Von Montag bis Freitag (9. - 13 8. 21) wurde und wird täglich von 9 bis 15.30 Uhr im Stadion Kampfbahn Schwansbell trainiert. Zwischen den täglich zwei Einheiten wird beim gemeinsamen Mittagsessen neue Kraft getankt. Alle Teilnehmer erhalten von der Münchener Fußball-Schule ein Nike-Trikot.

Im Camp wechseln sich die Praxis mit dem Nachwuchs und die Theorie ab. So geht es am Abend mit Camp-Coach Kurs Philipp Kirner und der LSV-B-Jugendtrainer Emre Taskin um offene Fragen zum Training und zur Trainer-Ausbildung.

Dem steht aber auch ein „Gemütlicher“ in der Nordkirchener Gaststätte „Zois Traverna“ an der Schlossstraße für LSV-Jugend-Vorstand und -Trainer zusammen mit den Coaches der Fußball-Schule auf dem Programm.

Schon heute kann gesagt werden: Ale Teilnehmer würden sich für den nächsten Sommer auf ein drittes Trainings-Camp in Schwansbell freuen. © B. Janning