Lüner Jungs: BVB wirft Essen mit Backszat und Plechaty vom Thron

Von Bernd Janning

Lünen. Fast täglich wird in der Fußball-Regionalliga West ein neuer Spitzenreiter gefeiert. Dass dies so ist und spannend bleibt, dafür sorgen auch Lüner Jungs.

Mit 29 Zählern aus elf Begegnungen eroberte die U23 des Bundesligisten Borussia Dortmund um den Lüner David Solga als Co-Trainer Platz eins zurück. Mit einem klaren 4:0 beim SV Lippstadt verdrängte sie RW Essen vom ersten auf den zweiten Rang.

Essen mit den beiden Lünern Felix Backszat und Sandro Plechaty holte aus zwölf Spielen 28 Punkte und kann am heutigen Mittwoch beim Achten Borussia Mönchengladbach den BVB mit einem Sieg wieder von der Poleposition verdrängen.

Die Dortmunder gingen in Lippstadt schon nach vier Minuten durch Tigges in Führung. Duman, Tachio und Harlaß (33., 49., 74.) schossen mit ihren Toren die Lippstädter mit den drei Lünern, Co-Trainer Marc Woller, Abwehrmann Kai-Bastian Evers und Stürmer Johannes Zottl auf Rang 18, den zweiten unter fünf Abstiegsplätzen. Evers wurde in der 68. Minute ausgewechselt, Zottl saß nur auf der Bank.

Am heutigen Mittwoch spielen weiter Aachen (Platz 9) gegen Fortuna Köln (7.) und Rödinghausen (11.) gegen Wiederbrück (10.) mit dem Lüner Abwehrmann David Hüsing.

Auf den 2. Dezember verlegt wurden die Paarungen VfL Homberg (15.) mit dem Ex-LSVer Jeffrey Malcherek und Wuppertal (16.) gegen Straelen (14.).

RW Oberhausen (13., 14 Punkte) mit dem Lüner Vincent Louis Stenzel und Münster, Dritter mit 26 Punkten, mit dem Borker Torjäger Joel Grodowski , haben in der Woche spielfrei.