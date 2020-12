Lüner Jungs: Hanke, Backszat und Plechaty auf Rang eins

Lünen. (Jan-) Drei Lüner Jungs stehen in den Fußball-Regionalligen auf dem ersten Platz.

In der Gruppe Südwest spielte der TSV Steinbach Haiger im Duell der Verfolger beim SV 07 Elversberg nur 2:2. Doch das Remis reichte, um den ersten Patz zu übernehmen. Aber Achtung: Das Team um den Lüner Philipp Hanke - spielte durch - hat 27 Punkte, aber schon mehr Spiele absolviert als die Konkurrenz auf den folgenden Plätzen.

Souveräner sieht es dagegen in der Gruppe West für Tabellenführer Rot-Weiß Essen mit den Lünern Felix Backszat und Sandro Plechaty aus. Denn RWE gewann bei 3-Liga-Absteiger Sportfreunde Lotte (19.) mit 2:0 und hat 47 Punkte. Nach 19 Spielen ist Essen mit 14 Siegen und fünf Unentschieden das einzig unbesiegte Team der Liga.

Drei Spiele und acht Punkte weniger hat die U23 von Borussia Dortmund auf Rang zwei. Die Elf um Co-Trainer David Solga (BV Brambauer/Lüner SV) kam beim VfB Homberg mit dem Ex-LSVer Jeffrey Malcherek nicht über ein 0:0 hinaus. Der VfB steht als 16. auf dem letzten sicheren Platz vor den fünf Abstiegsrängen.

Mit einem 3:0 in Bergisch Gladbach (18.) verbesserte sich der SV Lippstadt mit den Lünern, Co-Trainer Marc Woller, Kai-Bastian Evers (bis zur 80.) und Johannes Zottl (ab der 85.) auf den 15. Rang.

Der SC Wiedenbrück (11.) mit dem durchspielenden Lüner Abwehrmann David Hüsing brachte von der U23 des 1. FC Köln (5.) ein 1:1 mit.