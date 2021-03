Plätze sind für die jungen Kicker wieder frei

Wie Andreas Edelstein, stellvertretender Vorsitzender des Fußballkreises Dortmund mitteilt. sind ab dem heutigen Montag, 08.03.2021 die Plätze in Dortmund, Lünen und Schwerte unter den Vorgaben der jeweiligen Städte wieder freigegeben sind.



Somit gelten ab sofort die am 03.03.2021 beschlossenen und mit der gültigen Corona-Schutzverordnung vom 08.03.2021 umzusetzenden Regeln. Im Namen aller Verantwortlichen bittet der Vorstand, die schon in der Vergangenheit genutzten Hygienekonzepte zu reaktivieren und mit der gewohnten Verantwortung umzusetzen. Zur besseren Übersichtlichkeit, was das für den künftigen Trainingsbetrieb im Kreis bedeutet, fügen wir folgenden Link bei:

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW): Lockerungen im Lockdown: Was jetzt im Sport gilt

Der Kreisvorstand freut sich über die ersten Öffnungen, vor allem vor dem Hintergrund, dass unsere Jüngsten im Kreis wieder ihrem Hobby nacheifern dürfen. Er bittet ausdrücklich darum, die Regeln nicht auszudehnen, sondern verantwortungsbewusst umzusetzen. "Allen muss klar sein, sollten sich die Inzidenzen im Land und den Kommunen wieder verschlechtern, gehen wir alle wieder auf Anfang! Daher Umsicht und Vorsicht bei allen Beteiligten. Ausdrücklich sei gesagt, dass weiterhin keine Trainings- oder Wettspiele im Kreis und im FLVW stattfinden dürfen. Auch sogenannte Trainingsspiele mit anderen Vereinen sind untersagt! Wir wünschen allen Vereinen einen guten RE-Start und bedanken uns bei allen Beteiligten in den Vereinen für die Geduld und für die nun kommende Umsetzung der Konzepte."