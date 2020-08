"Schauspielern" droht lange Sperre

Lünen. (Jan-) Schauspieler gehören ins Theater. Und nicht auf den Fußballplatz. Das hat der Westdeutsche Fußballverband längst erkannt. Jetzt ersetzt bei den Senioren seit dem 1. Juli 2020 die Spielesperre die Wochensperre.

Die Stars des internationalen Fußballs machen es den Amateuren mit ihrer Schauspielerei vor. Auch Letztere ballern den Ball weg, meckern, zerren am Spielhemd des Gegners. Ziel ist eine Gelbe Karte, mit der sie an einem spielfreien Wochenende ihre Sperre absitzen können.

Diese Wochensperren nach einer Roten, Gelb-Roten und fünften Gelben wurden jetzt gestrichen, für die Meisterschaft, den Pokal, Freundschafts- und Turnierspiele, von der Regional- bis in die Kreisliga D.

Dabei kann einer Sperre aus einem Punktspiel nicht im Pokal abgesessen, wohl aber Rot im Pokal in einer Meisterschaftsbegegnung. Wer im Spiel einer unteren Mannschaft seines Vereins für zum Beispiel drei Begegnungen gesperrt wird, darf er erst wieder für die Reserve oder die Erste auflaufen, wenn diese drei Spiele ohne ihn bestritten hat.