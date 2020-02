Schmeing-Elf 0:0 - Cabuk trifft

Lünen. (Jan-) In der Fußball-Oberliga Westfalen kam der Holzwickeder SC als Sechster gegen den Dreizehnter Sportfreunde Siegen vor 250 Zuschauern nicht über ein 0:0 hinaus. Trainer im vierten Jahr in Holzwickede ist Axel Schmeing. Sein erstes Jahr schloss der Coach mit B-Lizenz dort in der Westfalenliga mit Platz zwei ab. Dann folgte als Meister der Aufstieg in die Oberliga, wo die letzte Saison mit Rang elf endete.

Schmeing, zuerst beim TuS Körne, war vor seiner Holzwickeder Zeit ab 2010 Coach beim SV Brackel 06. Er holte nacheinander dort Platz drei, zwei und eins in der Bezirksliga, Platz drei und eins in der Landes- und zu seinem Abschluss Platz zwölf in der Westfalenliga.

In der Landesliga 3 verlor die IG Bönen als Vierter ihr Heimspiel gegen den Vierzehnten, SV Hilbeck 1:2. Der Ex-LSVer Adem Cabuk traf vier Minuten vor Abpfiff zum 1:2. Mit zum Team gehörten mit Yasin Acar und Ersin Kusakci zwei weitere ehemalige LSVer.