Das Bild, das ich heute herausgesucht habe, zeigt die vier Turner Eduard Wenzlik, Hermann und Heinrich Wenning sowie Friedhelm Büscher am Pauschenpferd vor der Turnhalle an der Moltkeschule, heute steht dort die Feuerwehr und die Schule heißt Profilschule.

Olympia verdächtig haben sie mit Magnesium auf das Pauschenpferd geschrieben und scheinen bester Laune zu sein. Vielleicht haben sie tatsächlich von einer Teilnahme an den olympischen Spielen 1936 in Berlin geträumt, denn so lange ist die Aufnahme schon her. Ihre Turnkarriere beendete der Ausbruch des 2. Weltkriegs, aber immerhin kamen drei von ihnen wieder nach hause, der Vierte, Friedhelm Büscher musste den Krieg mit dem Leben bezahlen. Er wäre in diesem Jahr 100 geworden, aber wurde gerade einmal 22 Jahre alt.

Bleiben Sie gesund! Nähere Informationen zum TV Eintracht finden Sie unter: tve-brambauer.

Zum ersten Teil der Bilderserie kommen Sie unter: Sport und Geschichte