Vorschulkinderturnen im Angebot:

Ab dem 1. Oktober findet jeweils freitags von 15 bis 16:30 Uhr das Vorschulkinderturnen beim TV Eintracht wieder seinen Platz im Angebot. Dann heißt es in der Turnhalle an der Profilschule nach langer Pause "Bewegung non stop". Der TV Eintracht ist froh, dass auch diese Übungsstunde wieder laufen kann.

Alternative zum Eltern-Kind-Turnen:

"Wir hoffen durch dieses Angebot die Eltern-Kind-Gruppen, die schon zwei Wochen nach Neustart mit einem Aufnahmestop belegt waren, etwas zu entlasten. Die älteren Kinder können zum Vorschulkinderturnen wechseln und so Platz für Neuaufnahmen machen", so die erste Vorsitzende Uschi Rempe.

Noch Plätze frei:

Während Eltern-Kind-Turnen und "Ran an die Geräte" für Mädchen mit einem Aufnahmestop belegt sind in zwei anderen Gruppen für Kinder und Jugendliche noch Plätze frei. Da ist zum einen "Die Mischung macht's - Badminton für Jungen und Mädchen ab 11 Jahre" (Achtung dieses Angebot entfällt am 30. September und läuft erst wieder am 7. Oktober) sowie Ballspiele für Grundschüler ab 7 Jahre (freitags 18:15 - 19:45 Uhr, Turnhalle an der Achenbachschule).

Interessenten können bei allen Angeboten direkt zur Turnhalle gehen und mitmachen.

Achtung: Bitte im Sportzeug zur Halle kommen, da das Umkleideangebot sehr beschränkt ist.

Weitere Informationen zum Verein und seinem Angebot finden Sie auf der "Homepage des TV Eintracht".