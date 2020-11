Wird der Kreis-Pokal abgebrochen?

Lünen. (Jan-) Der Kampf der heimischen Fußballer um den Kreis-Pokal Dortmund ist eröffnet. Aus Lünen greifen Westfalenligist Lüner SV sowie die Bezirksligisten BW Alstedde und BV Brambauer erst in der 3. Runde ein.

Der Lüner SV hat Heimrecht gegen den Landesligisten SV Brackel 08. Aufsteiger BW Alstedde muss zum BV Viktoria Kirchderne. Der BV Brambauer empfängt die DJK TuS Körne. Beide Dortmunder Klubs treten auch in der Bezirksliga an.

Schon die 2. Runde erreicht haben B-Ligist BV Lünen - Heimrecht gegen SF Sölderholz)und die A-Ligisten SG Gahmen (Heimrecht gegen RW Barop) und VfB Lünen (Heimrecht gegen Sarajewo Bosna).Dagegen schied A-Ligist SV Preußen 07 schon aus.

Wann und ob überhaupt im Kreispokal wegen des Lockdown in der Corona-Krise weiter gespielt wird, steht noch in den Sternen. Andreas Edelstein, zweiter Vorsitzender des Fußballkreises Dortmund, hat größte Bedenken: „Noch steht nicht fest, wann es im Fußballer überhaupt weitergeht.“

Wird jedoch auf den Kreispokal verzichtet, gibt es keinen Sieger und damit keinen Starter beim belieben Westfalenpokal. Ob englische Wochen wirklich die Lösung sind, bleibt bei der Vielzahl der noch offenen Punkt- und Pokalspiele eine noch nicht zu beantwortende Frage. Es könnte ja auch über eine Saisonverlängerung nachgedacht werden.

1. Runde Kreispokal 2020/21

SC Dorstfeld - Löwen Brackel 0:7

TuS Kruckel - A. Scharnhorst 5:3

TuS Eving - A. Marten 2:0

GW Kley - Sarajewo Bosna 2:6

FC Ezidxan - SF Ay Yildiz Derne 2:12

Phönix Hörde -South Soccers 1:3

Hafenwiese - E. Dorstfeld 1:6

SF Nette - BSV Fortuna 9:10

BV Lünen - Osmanlispor 4:3

NK Zagreb - H. Lütgendortmund 0:2

Tamilstars - Sölderholz 0:2/2:0-Wertung

BSG DSW21/DEW21 - Husen-Kurl 0:5

Wickede 83 - ÖSG Viktoria 0:4

Holzen-Sommerberg - SV Preußen 4:2

L. Lütgendortmund - W. Kirchlinde Absetzung

MSV Dortmund - Wellinghofen 6:4

FC Merkur - RW Barop 0:6

Neuasseln - Selimiye Spor 0:5

Berghofen - VfB 08 Lünen 1:5

SV Körne - Westhofen 4:2

SG Lütgend. - U. Lütgend. 3:5

FC 3. August - VfR Kirchlinde 1:5

SuS Derne - TuRa Asseln 4:2

G. Olpkebach - SG Gahmen 0:9

T. Lanstrop - SuS Hörde 2:0

FC Dortmund - TV Brechten 1:4

TuS Deusen - SuS Oespel-Kley 4:6

DJk Saxonia - Hörder SC 1:4

G. Birgli Hörde - Phönix Eving 1:3

SC Dortmund - Sharri Dortmund 0:2/2:0-Wertung

SV Westrich - TuS Rahm 1:2

Balikesir Spor - TSC E. Dortmund 0:2

Westf. Dortmund . SV Wambel 0:2

Freilose: ASC 09 Dortmund, SV Brackel, VfL Schwerte, Türkspor Dortmund 2000 e.V., FC Roj, VfR Sölde, BV Viktoria Kirchderne, Mengede 08/20, TuS Hannibal, BV Westfalia Wickede, DJK BW Huckarde, TuS Eichlinghofen, FC Brünninghausen, Kirchhörder SC, Rot Weiß Germania 11/67 e.V., Lüner SV, BSV Schüren, BW Alstedde, BV Brambauer 13/45 e.V., Hombrucher SV 09/72, VFL Kemminghausen, DJK TuS Körne, TuS Bövinghausen

2. Runde Kreispokal DO 2020/21, Termin offen

H. Lütgendortmund - Selimiye Eving

TV Brechten - SV Körne

SuS Derne - MSV Dortmund

Oespel-Kley - TSC E. Dortmund

SG Gahmen - RW Barop

U. Lütgend. - TuS Eving

TV Brechten - Körne 83

Phönix Eving - L. Lütgend./W. Kirchlinde

E. Dortmund - Kruckel

SV Wambel - SC Husen-Kurl

Soth Soccers - Hörder SC

BSV Fortuna - VfR Kirchlinde

ÖSG Viktoria - Ay Yildiz Derne

Holzen-Sommerberg - SC Dortmund/ KF Sharri

VfB Lünen - Sarajewo Bosna

SF Sölderholz - BV Lünen

TuS Rahm - SF Brackel

3. Runde Kreispokal DO 2020/21, Termin offen

Brechten/Körne 83 - Rahm/SF Brackel BV Brambauer - DJK TuS Körne

Viktoria Kirchderne - BW Alstedde

BSV Schüren - TuS Eichlinghofen

Wambel/Husen-Kurl - TuS Bövinghausen

RW Germania - FC Brünninghausen

Türkspor Dortmund - FC Roj

VfR Sölde - Kirchhörder SC

Lüner SV - SV Brackel 06

T. Lanstrop - VfL Kemminghausen

Gegner werden noch ermittelt von u. a.: TuS Hannibal, Mengede 08/20, ASC Dortmund, Westfalia Wickede, BW Huckarde, Hombrucher SV

4. Runde Kreispokal DO 2020/21, alle Termine offen

5. Runde Kreispokal DO 2020/21

6. Runde Kreispokal DO 2020/21

7. Runde (Halbfinale)

8. Runde (Finale) - um Platz 3 wird nur gespielt, wenn sich mehr als zwei Klubs aus dem Kreis Dortmund qualifizieren können.

1. Runde Kreispokal Frauen 2020/21

SV Körne - SF Sölderholz 1:4

Viktoria Kirchderne - TuS Deusen 3:2

Westfalia Huckarde - SuS Hörde 2:5

Teutonia Lanstrop - BV Brambauer 1:4

Urania Lütgendortmund - TuS Kruckel 2:0

SF Ay Yildiz Derne - TuS Rahm 5:0

Freilos: SV Westrich

2. Runde Kreispokal Frauen 2020/21, Termin offen

SF Sölderholz ¬ Westfalia Wickede

TS Brechten - SG Lütgendortmund

Urania Lütgendortmund - BV Lünen

BV Brambauer - SF Ay Yildiz Derne

SuS Hörde - E. Dorstfeld

SV Westrich - Viktoria Kirchderne

SV Wambel - TuS Eichlinghofen

Endspiel, Termin offen