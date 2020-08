Down-Syndrom ist für sie kein Problem

Cornelia und Camine stehen mitten im Leben, dass Camine das Down-Syndrom hat, spielt dabei keine Rolle. Das Power-Team will nun Menschen helfen, mit einer neuen Selbsthilfe-Gruppe.

Die Kinderärztin, die Camine Gallone seit vielen Jahren kennt, habe die Idee gehabt und Cornelia Röll schritt gleich zur Tat. In Kürze soll es dann soweit sein und in Selm eine neue Selbsthilfe-Gruppe entstehen, eine für Familien mit Kindern mit Down-Syndrom. "Das Ziel ist, dass wir anderen Menschen helfen wollen, mit etwas mehr Leichtigkeit durch das Leben zu gehen und ihnen in komplizierten Situationen Mut machen wollen", so Cornelia Röll und dass die beiden wisssen, wie das geht, daran besteht schon in den ersten Minuten nach dem Kennenlernen kein Zweifel. Cornelia und Camine machen Zumba und Musik, unternehmen viel zusammen und Camine arbeitet in den Caritas-Werkstätten in Nordkirchen. Erfahrungen haben die beiden Frauen im Laufe der Jahre viele gesammelt und davon sollen nun andere profitieren, erläutert Cornelia Röll. Wer Kontakt zu Camine und Cornelia aufnehmen möchte, meldet sich unter Telefon 0160 / 18 88 250.

