Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Niederaden 2020

Am 29.02.2020 hatte der Schützenverein Niederaden zur Jahreshauptversammlung, geladen. Der Vorsitzende Gerd Garbe, Begrüßte 83 stimmberechtigte Mitglieder. Wie im Vorjahr, war der Veranstaltungsort Schießstand, Im Dorf 19. Auf der Tagesordnung standen unter anderem neu Wahlen zum Vorstand sowie Ehrungen.

Wahlen:

Wiederwahl 1. Vorsitzender für 3 Jahre Gerd Garbe,

Wiederwahl stellvertretender Geschäftsführer für 3 Jahre Ralf Gastmeister,

Wiederwahl Major für 3 Jahre Bert Hahne, alle einstimmig gewählt worden.

Bestätigung des Schieß Gruppenleiter Ralf Weber und Thorsten Gobbrecht.

Neuwahl von zwei Kassenprüfer/innen für 2 Jahre, Michael Bier und Horst Tappe.

Ehrungen:

„Peter Einsiedler für besondere Verdienste – Ehrenzeichen des Westfälischen Schützenbundes in Gold verliehen“.



Peter Einsiedler trat dem Schützenverein 1988 bei und wurde 1996 zum Leutnant befördert. Zum Major wurde er dann 2014 gewählt und bekleidet das Amt bis 2019. In dem Jahr wurde er dann zum Oberst gewählt. Von 2015 bis 2018 war Peter I. mit seiner Frau Karin I. Schützenkönigspaar von Niederaden.



Die Jugendspange in Bronze des Westfälischen Schützenbundes (WSB) erhielt Kirsten Scheer und Stephan Eisermann für ihre langjährige Jugendarbeit.



Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden noch einige Mitglieder mit Urkunde und Nadel vom Vereinsvorstand geehrt:



Ernennung zum Ehrenmitglied – Willi Bohr, Karl-Heinz Pisula und Marianne Rautert.

50-jährige Mitgliedschaft – Klaus-Peter Tischmann, 40-jährige Mitgliedschaft – Hans-Werner Schmitz und Heinz-Werner Tappe, 25-jährige Mitgliedschaft – Dieter Rehfeuter und Erhard Symma.



Ehrungen vom Vereinspokalschießen vom 08.02.2020

Den Vereinspokal gewann in diesem Jahr die 1. Kompanie mit 1887 Ringen vor der 2. Kompanie mit 1850 Ringen -und der 3. Kompanie mit 1253 Ringen.

Bester Einzelschütze, Ralf Weber und Thorsten Gobbrecht mit jeweils 194 Ringen.



Die Verleihung des Vereinspokalschießens nahm Oberst Peter Einsiedler vor.

Nach den Punkten Termine und Verschiedenes schloss der Vorsitzende Gerd Garbe die Versammlung.



Werner Gärtner.