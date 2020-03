Zahlreiche Beförderungen beim Löschzug Beckinghausen

Am 07.03.2020 konnten Löschzugführer Volker Löchter und sein Team zahlreiche Gäste aus Verwaltung (Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns), Politik, Vertretern der Beckinghausener Verein, sowie Abordnungen der Lüner Löschzüge und der Feuerwehr Bergkamen bei der diesjährigen Jahresdienstbesprechung der Löschzuges 2 an der Hammer Str. begrüßen.

Im Jahresbericht ging Löschzugmitglied Gunnar Madeheim auf die zahlreichen Einsatz- und Übungsereignisse des Jahres 2019 ein. Auch in diesem Jahr konnte den Anwesenden ein filmischer Einblick in die im letzten Jahr geleistete ehrenamtliche Arbeit der Beckinghausener Feuerwehrleute präsentiert werden.

Löschzugführer Volker Löchter ging im Nachgang ausführlicher auf besondere Ereignisse (Einsatz Schäfer-Hof Conzen) und Vorkommnisse des Jahres 2019 ein. Er verwies auf die anstehenden Termine im Jahr 2020. Diese sind das Osterfeuer am 11.04.2020 um 18 Uhr auf dem alten Sportplatz Beckinghausen an der Kreuzstr.

Da der Löschzug in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag feiert, laden die Mitglieder alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Tag der offenen Tür am 08.08.2020 ab 11 Uhr an die Hammer Str. ein. Neben verschiedenen Vorführungen wird für die Kinder eine Hüpfburg, sowie Kinderschminken und Weiteres angeboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In den Grußworten des Bürgermeisters Jürgen Kleine-Frauns und den Vertretern aus Politik und Vereinen wurde den Blauröcken für Ihre Einsatz gedankt.

Im Anschluß konnte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Lünen, Herr Stephan Dörnbrack Beförderungen und eine Ernennung vornehmen.

Befördert wurden:

Fabio Simons - zum Feuerwehrmann

Julian Dukatz - zum Feuerwehrmann

Gunnar Madeheim - zum Feuerwehrmann

Stephan Kilian - zum Oberfeuerwehrmann

Frederik Witte - zum Unterbrandmeister

Andre Wagener - zum Brandmeister

Thomas Bluck - zum Hauptbrandmeister.

Weiterhin konnte Stephan Dörnbrack auch den Brandmeister Marco Wagner zum einem der stellvertretenden Löschzugführer des Löschzuges Beckinghausen ernennen.

Gäste waren unter anderem:

Jürgen Kleine-Frauns (Bürgermeister)

Gabriele zum Buttel (Mitglied des Rates der Stadt Lünen)

Rainer Schmeltzer (MdL)

Renate Schmeltzer-Urban (Kreistag)

Abordnung der 5. Kompanie des Lüner Schützenverein von 1332

Abordnung der Interessengemeinschaft Beckinghausener Vereine

Abordnungen der anderen Lüner Löschzüge

Abordnung des Löschzuges Bergkamen-Heil

Faktenbox - Löschzug 2:

22 aktive Mitglieder

3 Mitglieder Jugendfeuerwehr

Einsatzzahl 2019: 19 Stück

Fahrzeuge:

1 LF- 10 - Löschgruppenfahrzeug

1 MTF - Mannschaftstransportfahrzeug

1 Boot - mit Anhänger

Dienstabend jeden 1. und 3 Freitag im Monat um 19:00 Uhr im Gerätehaus des Löschzuges Beckinghausen an der Hammer Str. 130, 44532 Lünen

Soziale Medien: Facebook und Instagram