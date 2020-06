Hubschrauber kontrollierte Gas-Pipeline

Lünen, Selm, Werne - überall sahen Leser einen Hubschrauber am Himmel. Die Polizei? Nein! Die Recherche unserer Redaktion führten zu einer Firma.

Der Hubschrauber, der da am Donnerstag über Lünen, Selm und Werne seine Runden drehte, ist nicht einfach ein Hubschrauber, sondern ein echter Spezialist, ausgestattet mit modernster Technik. Im Dienst von Open Grid Europe, Betreiber der Erdgas-Verdichterstation in Werne, kontrolliert der die Pipelines entlang der Trassen in der Region. Wenn Gas aus einem Leck in einer der Leitungen austreten sollte, detektieren das Laser spezielle Laser. Um Sicherheit ging es also beim Hubschrauber-Einsatz über Lünen, Selm und Werne schon, wenn auch nicht von Seiten der Polizei.



Thema "Hubschrauber" im Lokalkompass:

> Hubschrauber-Flug - das ist der Grund