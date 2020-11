Zu gutgläubig war eine Seniorin in Marl, bei der auf der Westfalenstraße ein Mann klingelte und sich als ein alter Freund ausgab.

Passiert ist der Betrug am Mittwoch gegen 11 Uhr. Das Opfer ließ ihren angeblichen Bekannten in die Wohnung, der sie in ein Gespräch verwickelte. Später stellte die Frau fest, dass ein Umschlag mit Geld fehlte.

Der Mann war inzwischen verschwunden. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 60 bis 70 Jahre alt, ca 1,70m groß, graue kurze Haare, bekleidet war er mit einer grauen Jacke und einer grauen Hose. Außerdem trug er eine Brille und humpelte.