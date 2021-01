Sinnlose, gefährliche Zerstörung scheint in Marl wieder in Mode zu kommen. Diesmal standen zwei städtische Altkleidercontainer in Marl-Hüls in Flammen. Die Ursache hierfür ist zwar noch unklar aber wahrscheinlich war es Brandstiftung. Die Stadt Marl bittet, dass sich eventuelle Zeugen bei der Polizei zu melden.

In der Nacht zum vergangenen Donnerstag wurde die Feuerwehr zur Dr.-Klausener-Straße gerufen, am Wochenende musste sie einen brennenden Container am Ovelheider Weg löschen. Aufgrund des Brandes wurden beide Container zerstört und müssen ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 1200 Euro.

Auch die Altkleider verbrannten und das Brandmaterial muss besonders aufwändig entsorgt werden. Die Stadt Marl hat inzwischen Strafanzeige gestellt.