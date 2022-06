Extraschicht auf der Henrichshütte

Am 25. Juni legt das Ruhrgebiet wieder eine "Extraschicht" ein: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause bietet die lange Nacht der Industriekultur volles Programm an insgesamt 43 Spielorten. Von 17 Uhr am Abend bis 1 Uhr in der Nacht ist dort jede Menge los.





auf der Henrichshütte

Mit Livemusik, einer Augmented Reality-Installation, Kurzführungen und Angeboten für Familien steuert die Henrichshütte Hattingen ein abendfüllendes Programm zur "Extraschicht" bei. Der Künstler Tim Berresheim hat sich mit der Geschichte und der Arbeit auf der Hütte künstlerisch auseinandergesetzt und eine Augmented-Reality-Installation entwickelt. Im Gaskraftwerk sind im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr Studierende aus den Jazz-Klassen nordrhein-westfälischer Musikhochschulen zu hören. Im Anschluss rocken "Kai & Funky" von der legendären Band "Ton Steine Scherben" die Hütte. Sie spielen nicht nur Lieder der "Scherben", sondern auch bekannte Hits von Rio Reiser wie "Junimond", dem Motto des gesamten Abends. Kinder und Junggebliebene können Schmetterlinge basteln und bestaunen, mit der Museumsratte das Gelände erkunden oder eine Schicht auf dem Hüttenspielplatz "Rackerwerk" fahren. Der Förderverein zeigt in der Schaugießerei die verschiedenen Schritte des Gießens.