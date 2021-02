Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie lädt die Wirtschaftsförderung der Stadt Marl gemeinsam mit der e.b.a. gGmbH, dem Jobcenter Marl und der Agentur für Arbeit Marl zum digitalen Business-Frühstück am Donnerstag, 29. April, um 10 Uhr ein. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Veranstaltung findet unter dem Motto „Azubi- und Fachkräfte-Recruiting – Erfolgreiches Recruiting und Fördermöglichkeiten“ in Form einer Videokonferenz (Zoom) statt.

In der Corona-Zeit gerät der Fachkräftemangel in den Hintergrund, das Thema Kurzarbeit ist präsenter denn je. Trotzdem ist es wichtig, Fachkräfte und den Fortbestand der Unternehmen mit geeigneten Auszubildenden zu sichern, da sie spätestens nach Corona von großer Bedeutung sein werden.

Schwieriges Recruiting

Das Recruiting war während der Corona-Pandemie nie schwieriger, heißt es aus Expertenkreisen.

Nach den Vorstellungen und Themenbeiträgen von Jan Serafin (Agentur für Arbeit Marl), Christian Hönig (Agentur für Arbeit Marl), Arno Frevel (Jobcenter Marl) sowie Inger Larsen (e.b.a. gGmbH) können sich die Teilnehmer mit Bürgermeister Werner Arndt und Dr. Manfred Gehrke, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, austauschen.