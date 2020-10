Und wieder muss im Kreis Recklinghausen ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 beklagt werden. Eine 91 Jahre alte Frau, die positiv auf das Corona-Virus getestet war, ist verstorben. Außerdem wurden 135 neue Corona-Fälle bestätigt. Bis auf Haltern am See sind weiterhin alle Kreisstädte über einem Inzidenzwert von 100. Oer-Erkenschwick und Herten weisen sogar einen über 200 auf.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 4385. Als genesen gelten inzwischen 2968 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 1362 Menschen aktuell infiziert. Inzidenzwert 149,2. Es gibt 55 Todesfälle.

Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist allerdings der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet. Die Differenz besteht einerseits, da die Kreisverwaltung jeweils die Inzidenzzahl vom Vormittag veröffentlicht, neue Fälle sind dabei schon eingerechnet. Zum anderen werden die Daten des LZG aus einer anderen Datenbank gespeist, was zu einem zeitlichen Verzug bei der Veröffentlichung der Daten führen kann. Da diese Datenbank keine Aufschlüsselung nach kreisangehörigen Städten ermöglicht, muss der Kreis für die Veröffentlichung auf seine eigene Datenbank zurückgreifen.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 28. Oktober, 10 Uhr):

Marl 554 Fälle / 358 Gesundete / 1 Todesfälle / 195 aktuell Infizierte / 147,5 Inzidenz

Castrop-Rauxel 468 306 6 156 148,6

Datteln 181 115 1 65 130,1

Dorsten 427 291 7 129 132,5

Gladbeck 826 611 28 187 165,3

Haltern am See 199 145 0 54 89,8

Herten 441 254 1 186 205,4

Oer-Erkenschwick 353 247 3 103 213,2

Recklinghausen 760 517 7 236 132

Waltrop 176 124 1 51 133

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form eine Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern.Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.

Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten.