Die Arbeiten an den Baustellen des Zentralen Betriebshof der Stadt Marl (ZBH) gehen jetzt in die Winterpause. Wie die städtische Pressestelle mitteilt, liegen alle Maßnahmen im Zeitplan und können im Januar fortgeführt werden. Einige Bauvorhaben konnten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Der neue Kreisverkehr in der Römerstraße ist nahezu komplett fertiggestellt, es fehlt nur noch ein kleiner Abschnitt im Arm zur Carl-Duisberg-Straße. Auf dem Gehweg zwischen Bahnübergang und Heyerhoffstraße bestehen noch Baustellen der Firma Westnetz, die hier Leitungen verlegt. Die Baustelle kann vorübergehend wieder in beiden Richtungen befahren werden. Die aktuelle Situation auf der Römerstraße am Dicken Stein wird mindestens für die kommenden vier Wochen so bleiben. Im Januar werden - wenn die Witterung es zulässt – die letzten Arbeiten am Kreisverkehr vorgenommen. Die Fahrbahn wird dann noch einmal für zirka drei Wochen zur Einbahnstraße. Anschließend wandert die Baustelle weiter Richtung Bergstraße.

Erneuerung der Kanalisation in der Pommernstraße schreitet voran

In der Pommernstraße schreitet die Erneuerung der Kanalisation planmäßig und zügig voran. Die Straße ist von der Ostpreußenstraße bis zur Kreuzung an der Pommernstraße 5 bereits wieder befahrbar. Die Kanalbauarbeiten in Richtung Herzlia-Allee wurden fortgesetzt und am 11. Januar wieder aufgenommen.

Märkische Straße steht vor der Fertigstellung

Die Asphaltdecke auf der Märkische Straße wurde in den vergangenen Wochen erstellt. Die letzten Schachtabdeckungen folgen. Dann ist die Maßnahme bereits abgeschlossen – drei Monate vor der geplanten Fertigstellung.

Bauarbeiten Am Hidding/Ollenkamp sind im Zeitplan

Die Kanal- und Straßenbau im Abschnitt Ollenkamp sind bereits seit etwa vier Wochen abgeschlossen, die Kanalarbeiten in der Straße Am Hidding weitestgehend erledigt. Im nächsten Jahr werden die restlichen Anschlussleitungen an den neuen Hauptkanal angebunden. Danach erfolgt die Wiederherstellung des Gehwegs und der Fahrbahn. Auch hier schreiten die Arbeiten schneller voran als geplant.

Kanalsanierung der Obersinsener Straße verläuft nach Plan

Der Einbau der Kanalsanierung in der Obersinsener Straße verläuft nach Plan. Nachdem die ersten Asphaltierungsarbeiten Ende November abgeschlossen werden konnten, wurden zwischenzeitlich noch 80 Meter Kanal verlegt. Die Vorbereitungen für das Schachtfundament in der Kreuzung Obersinsener Straße/Weißdornweg sind so weit fertiggestellt, dass die Arbeiten für die Sohle des Schachtes am 6. Januar beginnen können. Mitte Januar wird dann die Verlegung der Kanalisation fortgeführt.

Kanalbau in der Kinderheimstraße rückt an die Gudrunstraße heran



Die Kanalbaumaßnahme in der Kinderheimstraße von der Kreuzung Spanenkamp bis zur Bergstraße wurde bis an die Einmündung in die Gudrunstraße herangeführt. Die Arbeiten werden am 18. Januar wieder aufgenommen. Die Kinderheimstraße und die Straße im Spanenkamp sind nicht durchgängig befahrbar. Anlieger können auf der Heyerhoffstraße und der Bergstraße jeweils bis an das Baufeld heranfahren.

Regenrückhaltebecken an der Hagenstraße ist bereits fertig

Im Dezember 2020 wurde das Regenrückhaltebecken Hagenstraße entlang der Rappaportstraße vor den Sportplätzen nach neun monatiger Bauzeit fertiggestellt. Um die Wasserqualität im Dümmerbach zu verbessern, wurden zudem im Gebiet Rappapport- / Hagenstraße zwei Behandlungsanlagen zur Reinigung des Straßenwasser eingebaut.

Bushaltestellen an der Brassertstraße werden Anfang 2021 umgebaut

Nachdem noch im Dezember die erste Bushaltestelle an der Brassertstraße in Höhe des Kreisverkehrs an der Zechenstraße fertiggestellt wurde, werden Anfang 2021 die restlichen elf Haltestellen bis zur Hervester Straße ebenfalls fertig gestellt. Mit dem barrierefreien Um- und Ausbau der Bushaltestellen endet die Lärmsanierung der Brassertstraße zwischen Hervester Straße und Zechenstraße.

Ausbau des Geh- und Radweges an der Langehegge startet Anfang des Jahres



Nach Fertigstellung der Lärmsanierung der Langehegge wird abschließend der alte westliche Geh- und Radweg zwischen Imenkampstraße und Wellerfeldweg erneuert und als gemeinsamer Geh- und Radweg ausgebaut. Die Arbeiten starten Anfang 2021.

Erneuerung des Geh- und Radwegs an der Schulstraße wird weitergeführt

Nachdem der Abschnitt zwischen Halterner Straße und der Zuwegung zum neuen Wohngebiet „Alte Haardschule“ noch vor Weihnachten fertig gestellt werden konnte, folgt im Weiteren der Ausbau einer Mittelinsel und die Erneuerung des Geh- und Radweges bis zur Einmündung In de Flaslänne. Die Arbeiten werden nach der Weihnachtspause im neuen Jahr weitergeführt. Die Arbeiten im Wohngebiet sind bereits abgeschlossen.

Sanierung der Victoriastraße geht zum Jahresbeginn weiter

Die Fahrbahnsanierung konnte wetterbedingt 2020 nicht mehr umgesetzt werden und wird, sobald die Witterungsverhältnisse es zulassen, zum Jahresbeginn 2021 ausgeführt.