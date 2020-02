Save The Date, Tag der offenen Tür der Ausbildung im Chemiepark Marl

Am 21. März lädt die Ausbildung von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür in den Chemiepark Marl ein. Alle an einer Ausbildung Interessierten sind herzlich eingeladen, das Ausbildungszentrum an diesem Tag zu besuchen. Es werden sämtliche Informationen rund um einen Ausbildungsplatz bei Evonik angeboten und Einblicke in die verschiedenen Ausbildungsberufe gewährt.

Im Chemiepark Marl hat die berufliche Erstausbildung eine lange Tradition: In rund 80 Jahren haben weit mehr als 17.000 junge Menschen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Der Chemiepark Marl bietet Schülerinnen und Schülern in naturwissenschaftlichen, technischen und kaufmännischen Berufsfeldern zahlreiche qualifizierte Ausbildungsberufe an. Für jedes Interessengebiet und jeden Schulabschluss gibt es Angebote.

Darüber hinaus besteht für besonders leistungsbereite Bewerber und Bewerberinnen mit Allgemeiner Hochschulreife in einigen Berufen auch die Möglichkeit, die Ausbildung und ein Studium an einer der Partnerhochschulen parallel zu absolvieren.

Jugendlichen nicht nur Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, sondern sie ganz individuell zu fördern, ist ein wichtiges Anliegen der Ausbildung im Chemiepark Marl. Je nach Ausbildungsberuf werden zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten angeboten: Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, Computerführerschein, Englischkurse, Business Knigge usw.

Die Ausbildung im Chemiepark Marl wurde als erstes Unternehmen der Chemischen Industrie im Jahr 2012 nach DIN ISO 29990 (Qualität in der Aus- und Weiterbildung) zertifiziert.