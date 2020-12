Unbekannte suchten am Wochenende das Gelände einer Firma in Hülsdonk an der Richard-Löchel-Straße heim. Die Firma grenzt an die Repelener Straße und liegt in einem Gewerbegebiet.

Nachdem die Täter einen zwei Meter hohen Maschendrahtzaun durchtrennt hatten und ein Zaunelement beiseite räumten, stahlen sie einen Kompaktbagger der Marke "Hitachi".

Dieser muss mit einem unbekannten Fahrzeug vom Gelände abtransportiert wordensein. Wahrscheinlich flüchteten die Täter anschließend über die Repelener Straße.

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die Ermittlungen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel. 02841/171-0.