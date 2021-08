Ein 86-jähriger Mann aus Moers überraschte am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr einen Einbrecher, der zuvor versucht hatte, sich Zutritt zum Keller zu verschaffen.

Das Haus liegt an der Römerstraße in der Nähe eines Stichwegs zur Westerbruchstraße. Als der Einbrecher den Rentner bemerkte, flüchtete er über den Hinterhof in Richtung Hochstraße. Etwa eine Stunde später versuchte er erneut, in die Kellerräume zu gelangen. Wieder erwischte ihn der Moerser, woraufhin der Unbekannte in Richtung Römerstraße flüchtete.



Beschreibung des Unbekannten

170 cm bis 174 cm groß, 20 bis 22 jahre alt, blonde Haare, schlanke Figur, ungepflegtes Äußeres. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Streifen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel. 02841 / 171-0.