Bücher online zu lesen ist einfach nicht dasselbe wie ein echtes Buch in der Hand zu halten, finden die Mitarbeiter der Bibliothek Moers und haben daher einen neuen Bestell- und Abholservice ins Leben gerufen.



Die Einrichtung bietet ab Dienstag, 19. Januar, den Click & Collect-Service an, um auch während des Lockdowns die Kundinnen und Kunden mit ausreichend Lesestoff zu versorgen. Bis zu zehn Medien können sie über den Online-Katalog bestellen und dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr kontaktlos abholen.

Nicht nur Bücher ausleihen

VEndlich wieder lesen Nach einem Klick auf ‚Reservieren‘ gelangt der Nutzer zum Anmeldeprozess. Angeben muss er dann seine Ausweisnummer und sein Kennwort. Sobald die Medien zur Abholung bereitliegen, erfolgt eine Benachrichtigung über die angegebene Telefonnummer oder Mailadresse.

Abholung nur mit Maske

Die Leser können ihre Medien dann am Seiteneingang (Parkplatz) der Bibliotheks-Hauptstelle an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10 mitnehmen. „Wir gestalten die Abholung für alle Beteiligten so sicher wie möglich“, garantiert Ursula Wiltsch, Leiterin der Bibliothek. „Damit es keine Verzögerungen gibt, sollten die Leser ihren gültigen Bibliotheksausweis mitbringen.“ Sie verweist zudem auf das Einhalten des Mindestabstands und die Maskenpflicht auf dem Gelände. „Wenn jemand noch Fragen zum Bestellprozess hat, helfen wir gerne weiter! Wir wollen einfach allen das Lesen ermöglichen – das soll der Lockdown nicht verhindern“, so die Bibliotheksleiterin.

Hinweis: Zum Online-Katalog gelangen Interessierte über www.bibliothek-moers.de. Für Fragen und Hilfestellung sind die Mitarbeiter unter Tel. 02841/201742 oder per Mail unter bibliothek@moers.de zu erreichen.