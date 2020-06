Die ENNI Stadt & Service (ENNI) will in Moers-Utfort einen Neubau an das städtische Kanalnetz anschließen. Dazu muss sie die Liebrechtstraße in Höhe der Hausnummer 154 ab Mittwoch, 1. Juli, für voraussichtlich zwei Wochen halbseitig sperren.

Autofahrer können dann noch von der Liebrechtstraße in den Kreisverkehr an der Ecke zur Rathausallee einfahren – umgekehrt können sie aber nicht mehr in die Liebrechtstraße einbiegen. Direkte Anlieger wird die ENNI mit einem Schreiben über die Baumaßnahme informieren und eine mit dem Fachbereich Straßen und Verkehr der Stadt Moers abgestimmte Umleitung ausschildern. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle jederzeit passieren.

Wer Fragen zur Baustelle hat, kann sich unter der Rufnummer 104600 informieren.