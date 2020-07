Kräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen am Freitagmittag, 3. Juli, einen 33-Jährigen in seiner Wohnung im Stadtteil Styrum fest. Am Vormittag wurde durch die Stadt Mülheim ein Wohnungswechsel in der Wohnung des 33-Jährigen angekündigt. Mit der Maßnahme nicht einverstanden drohte er sich - und damit auch andere im Haus - in Gefahr zu bringen. Daher wurden Spezialeinsatzkräfte zur Unterstützung hinzugezogen. Diese konnten den 33-Jährigen in der Wohnung überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Der 33-Jährige blieb bei dem Zugriff unverletzt. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik gebracht.