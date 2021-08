Auf seiner ordentlichen Mitgliederversammlung am 20. August 2021 legte der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - kurz KKRR - einstimmig das Gesamtjahresthema für das Kunstjahr 2022 fest:

Es lebe die Freiheit!

So lautet das mit Spannung erwartete Motto für alle Ausstellungen und Performances im Jahr 2022.

Aus mehreren sehr guten Vorschlägen aus dem Mitgliederkreis wurde das Ganzjahresthema 2022 ausgewählt - nicht nur die Kunstfreiheit ist aktuell starken Einschränkungen unterworfen.

Logo für das Kunstjahr 2022 in der Kunststadt Mülheim

Alle Kunstschaffenden sind nun aufgerufen, Vorschläge für den geplanten Ausstellungsmarathon zu machen. Der Kunstverein plant auf über 1.000 Quadratmetern monatlich hochwertige kurze intensive Ausstellungen - wobei wie bisher auch mehrere Ausstellungen in der RUHRKUNSTHALLE / Ruhr Gallery in der weitläufigen Villa Schmitz-Scholl gleichzeitig laufen können: im Museumsbereich des Kunsthauses, in der Beletage und im Erdgeschoss mit dem Galeriehof zum Stadtpark "Ruhranlage".

Logo der RUHRKUNSTHALLE, die zwei Museen, die RuhrGallery und zahlreiche Ateliers beherbergt

Über den Kunstverein KKRR



Der aktive Mülheimer Verein wurde im Rahmen der "Kulturhauptstadt Ruhr 2010" ins Leben gerufen und 2012 gegründet . Er hat seine Geschäftsstelle seit über 10 Jahren in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle direkt am Innenstadtpark "Ruhranlage". Seither wurden über 200 museale Ausstellungen mit großen Talenten und großen Namen veranstaltet. Der Verein erhebt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren und verzichtet auf unmittelbare oder mittelbare öffentliche Fördergelder, um wirklich frei zu sein. Es gibt keine Aufnahmebeschränkungen oder Kuratierungszwänge - jeder kann sich einbringen - jung und alt. Auch Eintrittsgelder oder Gebühren für die Ausstellungen werden nicht erhoben. Alle Kunstschaffenden oder Kunstsammler verkaufen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ihre Werke.

Ausstellungsort in der Stadt Mülheim

Villa Schmitz-Scholl - historisches Stammhaus der Tengelmann-Gründerfamilie - heute Kulturort in der kleinen Ruhrstraße Nr. 3

Die spannenden Aktivitäten des Vereins werden mit unzähligen Besuchern belohnt, der Kreis immer weiter erweitert. Zahlreiche Kunstschaffende aus der Region freuen sich über die kostenlosen Ausstellungsmöglichkeiten im Kulturort Villa Schmitz-Scholl - Studierende können hier ihre Abschlusspräsentation mit einer eigenen Ausstellung krönen. Insbesondere sind auch nichtprofessionelle Kunstschaffende und Spätberufene willkommen, um mit etablierten Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuwirken.

Die #KultAppMH informiert



Das "Logo" der Kult App Mülheim zeigt einen Event im Amphitheater Stadthafen Mülheim , Ruhrstraße

Die vom Marketingteam des Mülheimer Kunstvereins KKRR im Jahr 2012 entwickelte WebApp #KultAppMH zeigt alle kleinen und großen Events rund um die Kultur in der Stadt Mülheim im Ruhrtal - hier ist der LINK zum Speichern auf PC, Tablet oder Smartphone - so wird keine Vernissage mehr verpasst!

Die aktuellen Hashtags sind: #EsLebeDieFreiheit , #Ruhrfreiheit, #KunststadtMülheim, #Ruhrkunsthalle #Ruhrkunst

In Kürze erscheint die Webseite mit dem Jahresprogramm 2022.