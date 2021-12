Jahresbilanz im Ausstellungsmarathon 2021 in der Kulturstadt Mülheim an der Ruhr

Trotz der anhaltenden Einschränkungen konnte der Kulturbetrieb „Bildende Kunst“ in der Stadt Mülheim an der Ruhr weiter ausgebaut werden.

10 Jahre Kulturort Ruhrstraße 3 – Museum / Ruhr Gallery / Kunsthaus

Der Startschuss für das Kulturzentrum am Innenstadtpark „Ruhranlage“ fiel zusammen mit dem Jahr der Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Nach knapp zwei Jahren intensiver Vorbereitungszeit wurde mit der Gründung eines neuen Kunstvereins und Kunstfördervereins im Jahr 2012 der Kulturort in der Villa Schmitz-Scholl, dem Stammhaus der Tengelmann-Gründerfamilie Louise und Wilhelm Schmitz-Scholl eingerichtet. Seither erfreuen sich Besucher über 200 museale Ausstellungen und Kulturevents.

Künstergespräch unter freiem Himmel im Museumshof Ruhrstraße 3

Das Team des Kulturorts freut sich, dass es gelungen ist, auch in einem schwierigeren Umfeld Erfolge zu erzielen. Weit über 200 Künstlerinnen und Künstler nutzen die spannenden Ausstellungsmöglichkeiten am Ruhrufer in Mülheim.

Danke an die Kunstschaffenden und deren Familien

Ausstellung „Das Jetzt vergeht nie“

Chinmayo (1936-2021)

Einzel-Áusstellung BILD BOXES „Kunst hilft geben“

HA SCHULT

HA SCHULT signiert im Hof der RUHR GALLERY

Ausstellung „Beuys & Girls“

Heidi Becker, Tanja Bremer, Janina Funken, Martina Hengsbach, Liane Lonken, Ute Nowak, Daniela Werth, Cornelia Wissel und Brigitte Zipp

Gruppen-Ausstellung „Beuys Pflicht oder Kür“

Hans Arts, Heidi Becker, Christoph Bree, Tanja Bremer, Butcher, Marion Callies, Francesco Calvano, Chinmayo, Manfred Dahmen, Jona Dietschreit, Jörg Dornemann, Kilian Dornemann, Susanne Dreier, Albert Franz Ernst, Susanne Faber, Beate Fortmann, Aliv Franz, Janina Funken, Sabine Geiger-Bree, Gregor Goßen, Tilch Hagemann, Rainer Heicappell, Karin Heissen, Eva Henning, Lisa Hogrebe, Luise Hoyer, Klaus Jost, Jott Kaa, Helmut Junge, Anna Kaiser, Janet Kempken, Helmut Kottkamp, Bernward Kraft, Gerhard Krausekrause, Roger Löcherbach, Liane Lonken, Kai von der Linden, Lubens, Ute Nowak, Georg Overkamp, Gabriele Pluskota, Ilona Reinhard, Laura Rodrigues, Susanne Schmidt, Hans Günter Schulz, Martin Sieverding, Christa Silberkuhl, Dörthe Speetzen, Ursula Vehar, Wilfried Weiss, Daniela Werth, Klaus Wiesel, Bernadett Wiethoff, Cornelia Wissel, Ali Yadegar-Youssefi, Maria Zerres und Brigitte Zipp

Gruppen-Ausstellung „Unbehagen“ / HBK Essen und fadbk Essen

Heidi Becker, Iris Bieschin, Wen Dong, Petra Flaßkamp, Silvia Jacobi,,Lara Leon-Ser, Liane Lonken, Sabine Michels, Beate Palmen, Iris Paternoster, Ilona Reinhardt, Alfred Reiter, Stephan Paul Schneider, Thomas Siefer (1958-2020), Christa Thüsing, Anne van Linn, Daniela Werth, Cornelia Wissel und Miao Zhenhua

Einzel-Ausstellung „From Beuys to Man – und zurück“

Bernwad Kraft

Einzel-Ausstellung „1718192021 – Fünf Jahre“

Klaus Wiesel

Klaus Wiesel in der Ruhr Gallery

Einzel-Ausstellung 'In Patina Serenitas'

Jörg Juretzka

Gruppen-Ausstellung „Beuys and Boys“

HANS ARTS - MANFRED DAHMEN - ALIV FRANZ - MARTIN SIEVERDING - LUKAS BENEDIKT SCHMIDT - KLAUS WIESEL - ALI YADEGAR-YOUSSEFI

sowie als Gäste:

Christoph Brée, Paul Rainer Heicappell, Jörg Juretzka, Bernward Kraft,

Gregor Gossen, Georg Overkamp und Franz Püll

Bernward Kraft in der RUHR GALLERY

Gruppen-Ausstellung „7 Rooms“ (Künstlergruppe CFRR)

Claudia Kruszka. Wolfgang Rücker, Michael Arndt, Jürgen Brinkmann, Bernd Pirschtat und Jörg Dornemann

Einzel-Ausstellung "Die Gaben des Mondes"

Bernadett Wiethoff

Museale Ausstellung Bernadett Wiethoff

Einzel-Ausstellung „EXTROVIDUUM – Malerei“

Heidi Becker

Einzel-Ausstellung „INTRONAUT“

Martin Sieverding

Gruppen-Ausstellung

Künstlerinnen und Künstler

Ruhrgebiets-Gruppen-Ausstellung „Beuys und die Eimer“

Bund bildender Künstler*innen

Westfalen e.V. (bbk), Westliches Ruhrgebiet:

Helmut Kottkamp, Roswitha Petry-Hammann, Bernd Figgemeier, Viktor Cleve, Doris Trzaska, Peter Helmke,Volker Ullenboom und Simone Kamm,

Herner Künstlerbund ’90 e.V. (HKB ’90):

Cara Lila Bauer, Bahtiyar Demircan, Reiner Glebsattel, Doris Krämer, Gisela Schulte, Florian Kunath, Wilhelm Tinnemann, Eva Stotz, Inge Weber, Edelgard Sprengel, Hans-Jürgen Jaworski und Brigitte Krupp

Künstlerbund Schieferturm Kamen e.V.:

Peter Bucker, Petra Eckardt, Karin-Elisa Seim, Wolfgang Seim, Reiner Denninghoff, Karl Rogge, Elisabeth Lea, Helga Tinnefeld, Burhan Issa, Lars-Ulrich Schubert, Janina Lenckowski, Gisela Lieberknecht † und Karin Hilbers

Unser Kunst-Shuttle vor dem Amt für weiterbildende Fantasie von Manfred Dahmen

Bundesverband Bildender

Künstlerinnen und Künstler

Westfalen e.V. (bbk), Mittleres Ruhrgebiet:

Rita-Maria Schwalgin, Barbara Abendroth, Anke Frankemöller, Anette Göke, Sandra Lamzatis und Almut Rybarsch-Tarry,

Arbeitskreis Oberhausener Künstler (AOK):

Edelgard Stryzewski-Dullien, Claudia A. Grundei, Cornelia Schweinoch-Kröning, Lara Schumann, Helmut Kottkamp, Ulla Vondung, Jörg Meuser und

Jörg Rosendal

Einzel-Ausstellung „Ausgewähle Arbeiten“

Edith Polland-Dülfer (1931-2018)

11. Wintergalerie

Eine bunte Mischung Originale von großen Talenten und großen Namen:

Otto Piene, Andy Warhol, Heinz Mack und Günther Uecker sowie Arbeiten von Markus Lüpertz, Gerhard Richter, Rosemarie Trockel, Joseph Beuys, Chinmayo, Dirk Hupe, Uwe-Dieter Bleil, Hans Kuhn, HA SCHULT, Dahmen, Heidi Becker, Alfred Dade, Heinrich Siepmann , Krausekrause, Peter Helmke, Fernand Luickx, Edith Polland-Dülfer, HAP Grieshaber, Ursula Vehar, Wolfgang Vogelsang, Matthias Meyer, Art Thompson, Werner Spribille, Erik Mälzner, Ernst Rasche, Hans Stöhr u.a.m.

Dabei gedenken wir den Künstlern Dirk Hupe, Thomas Siefer und Chinmayo und unserem Freund und Berater Hans-Jürgen Bolz, Vorstand Mülheimer Kunstverein e.V. von 1956.

Ausblick auf Januar / Februar 2022

Das Kunstjahr #MMXXII mit dem Jahresmotto und Rahmenthema „Es lebe die Freiheit!“ beginnt viel versprechend.

Die GEDOK Wuppertal – eine Gruppierung der größten Künstlerinnengemeinschaften in Deutschland kommt mit ihrer Jahresausstellung 2022 in die Kunststadt Mülheim an der Ruhr.

Heidi Becker, Helga von Berg-Harder, Sabine Bohn, Shahin Damizadeh, Gaby van Emmerich, Cornelia Ernenputsch, Sabine Gille, Maren Hering, Petra Korte, Liane Lonken, Simone Ramshorn, Alexa Reckewitz, lrmhild Schaefer, Rita Viehoff, Daniela Werth und Erika Windemuth erfreuen die Mülheimer Kunstliebhaber*innen.

