Handgemacht - Veranstaltungsreihe mit akustischer Musik in der Stadtbibliothek Mülheim wird fortgesetzt – Künstler gesucht

Die Stadtbibliothek im Mülheimer Medienhaus präsentiert auch im Jahr 2020 wieder eine Folge von vier Musikabenden ohne elektronische Effekte.

Ob Newcomer oder ob Rockbands, die sich einmal „unplugged“ ausprobieren wollen, alle sind willkommen, wenn sie mit akustischen Instrumenten auskommen. Moderiert und angeschoben werden die Künstler wieder von Tom Hemmelmann, dem Frontmann der Mülheimer Coverband „night on train“.

Das Angebot richtet sich auch und gerade an „unfertige“ Musikbands und Einzelkünstler, zum Beispiel wenn das Programm nicht für einen ganzen Abend reicht. Oder weil noch Mitmusiker fehlen. Aus diesem Grund stehen ein paar erfahrene Musiker im Hintergrund parat, die evtl. helfen und stützen können. Ganz unvorbereitet würde das nicht funktionieren. So ist eine Absprache – mindestens vier Wochen vorher – wichtig und erforderlich.

Minnesänger, Folksänger, Barbershopchor, Rockbarden – und solche, die es werden wollen, melden sich bei: tom.hemmelmann@googlemail.com

Termine: 28.2.20 24.4.20 25.9.20 27.11.20