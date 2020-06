Am Sonntag, 28. Juni, bietet das Kunstmuseum von 12 bis 16 Uhr einen Foto-Spaziergang durch die Mülheimer Innenstadt für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren an.

Was macht deine Stadt besonders? Was machst du hier gern? Was ist hässlich? – Was ist schön? Was hat sich in Zeiten von Corona verändert? Das sind die Fragen, die sich stellen.

Der Blick der Kinder ist gefragt. Gemeinsam mit dem Fotografen Heiko Tiemann fangen sie in Bildern ein, was ihnen wichtig ist. Fotografieren kann man mit dem Smartphone, einer Kamera – oder auch mit Kameras, die man am Museum ausleihen kann.

Treffpunkt ist am Kunstmuseum Temporär, Schloßstraße 28-30.

Die Veranstaltung findet draußen und bei jedem Wetter statt! Bitte wetterfeste Kleidung tragen! Die Corona-Abstandsregeln sind zu beachten.

Anmeldung unter freizeit.muelheim-ruhr.de oder unter E-Mail barbara.walter@muelheim-ruhr.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf acht begrenzt.