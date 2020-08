"Saarn ohne Literaturveranstaltungen ist zwar theoretisch denkbar, aber gar nicht schön. So geht das nicht", das dachten sich Brigitta Lange und Ursula Hilberath, die Geschäftsführerinnen der gleichnamigen Buchhandlung an der Düsseldorfer Straße 111. Die Buchhandlung ist zu klein für Lesungen und andere Veranstaltungen unter den aktuell erforderlichen Hygienebedingungen. Deshalb hat das Team Räume gefunden, in denen ausreichend Platz ist, damit die Mülheimer Literaturfreunde ungefährdet das Herbst-Kultur-Programm genießen können.

Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es einige Änderungen: Alle Veranstaltungen finden ohne Pause statt.Bei Abholung der Tickets spätestens acht Tage vor der Veranstaltung müssen die Besucher sich in eine Liste eintragen. Am Büchertisch und in Signierschlangen gilt die Abstandsregel und Maskenpflicht, weshalb das Team empfiehlt, die Bücher schon im Vorfeld in der Buchhandlung zu kaufen, um nur einmal in der Schlange zu stehen. Alle Besucher werden vom Eingang zu ihren Plätzen geleitet. Nur auf den Plätzen darf die Maske abgenommen werden. Menschen mit Erkältungssymptomen müssen abgewiesen werden. Eine Abendkasse gibt es nicht. Außerdem bittet Brigitta Lange: "Ziehen Sie sich bitte warm an und bringen Sie gerne auch eine Decke mit, denn der Kulturpalast und die anderen Veranstaltungsräume sind nicht geheizt." Die Tickets vom Frühjahr gelten nicht mehr und müssen umgetauscht werden.

Los geht's am Dienstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Hymer-Zentrum B1 Dhonau, Kölner Straße 35-37. Das Vor-Ort-Duo Ursula - Hilberath und Brigitta Lange - hat unterhaltsame Texte rund um den "Geschmack von Freizeit und Abenteuer“ zusammengestellt. Vor Urzeiten hat der Mensch mobil angefangen, dann ist er sesshaft geworden. Aber die Sehnsucht nach Freiheit und Spiegeleiern hat ihn nie verlassen. Und deshalb macht er wenigstens im Urlaub das, was seinen Genen immer noch innewohnt: Camping. Im Zelt, im Caravan, im Wohnmobil, auf Bergen, an Flüssen, inmitten von Mücken. Da die gewohnten Pausensnacks in Zeiten von Corona leider nicht möglich sind, gibt es eine Überraschung als Ersatz. Die Tickets kosten 10 Euro und sind erhältlich unter Tel. 461575 oder

info@hillabuch.de.



Bei der literarischen Wanderung mit Thorald vom Berg heißt es am Samstag, 24. Oktober, „Hin und wieder zurück—zum Auenwald Kocks Loch“. Um 13 Uhr startet man am Wanderparkplatz Hahnenfähre. Gemütlich geht es leicht bergauf durch einen Hohlweg auf die Mendener Höhen mit Aussicht aufs schöne Ruhrtal. Über die Wöllenbeck zurück zur Mendener Straße, vorbei an alten Bauernhöfen und Obstwiesen zum europäisch geschützten Auenwald Kocks Loch und zurück zum Ausgangspunkt. Ein wenig Geologie und Morphologie, Botanik und Neozoen. Die Teilnahme kostet 6 Euro.

Neuer Veranstaltungsort

Hillas Herbst-Kultur-Palast eröffnet am Mittwoch, 28. Oktober, um 19.30 Uhr in der ehemaligen Christuskirche am Lindenhof. Der Schweizer Joachim Beat Schmidt liest aus seinem Krimi "Kalman". Der selbsternannte Sheriff von Raufarhöfn, der den besten Gammelhai Islands macht und von dem viele glauben, dass er geistig zurückgeblieben ist. In Kalmans Kopf laufen die Räder manchmal einfach rückwärts. Als er eines Winters eine Blutlache im Schnee entdeckt, überrollen ihn die Ereignisse. Mit seiner naiven Weisheit und dem Mut des reinen Herzens wendet er alles zum Guten. Kein Grund zur Sorge. Oder doch? Der Eintritt kostet 12 Euro.



Auch Katja Heinrich und Florian Hoheisel kommen mit „Wein, Weib …& Cello“ in die ehemalige Christuskirche, Lindenhof. Am Freitag, 30. Oktober, ab 19.30 Uhr, liest Katja Heinrich in ihrem Programm “Da, wo die Brosche ist, is vorne“ Berliner Caféhaus-Lyrik der 20-er bis 50-er von Tucholsky bis Kästner. Begleitet wird sie dabei von Florian Hoheisel am Cello mit Melodien verschiedenster Couleur von Bach bis Weil. Karten gibt es für 12 Euro.

Geheimtipps kleiner Verlage

Am Dienstag, 3. November, ab 19.30 Uhr präsentiert Simone Thimm in der Buchhandlung Hilberath & Lange, Düsseldorfer Straße 111, „Unabhängige Verlage - eigenwillige Bücher“. Hier findet man Titel jenseits der Bestsellerlisten und hier werden Autoren entdeckt und bekannt gemacht. Für 6 Euro kann man daran teilnehmen.



Eine Autorinnenlesung mit Carla Berling gibt es am Mittwoch, 4. November, um 19.30 Uhr wieder in der ehemaligen Christuskirche, Lindenhof. Sie stellt ihre Neuerscheinung "Klammerblues um zwölf " vor. Für 10 Euro gibt es die Tickets.

"Tell me more" heißt es am Donnerstag, 5. November, um 19.30 Uhr in Hillas Herbst-Kultur-Palast in der ehemaligen Christuskirche, Lindenhof. Bronwen Gray-Specht präsentiert "20-20". A look at a mixture of poems, comments, articles, short stories, written by, or about, 20 famous British ladies and 20 famous British gentlemen! Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Die Tickets kosten 10 Euro. Mitglieder des Vereins Interkultur zahlen 8 Euro.

Pierre Jarawan gelang mit seinem ersten Roman "Am Ende bleiben die Zedern" ein Überraschungs-Sensations-Erfolg. Am Samstag, 7. November, liest er aus seinem neuen Roman "Ein Lied für die Vermissten". Wieder geht es um den Bürgerkrieg im Libanon, diesmal aus der Perspektive eines Jungen, der erst nach dem Ende des Bürgerkrieges mit seiner Großmutter in das zerstörte Land zurückkehrt, das er nicht versteht. Einfühlsam und sprachlich herausragend zeigt Pierre Jarawan uns die bleibenden Schäden, die Krieg in den Köpfen und Seelen der Menschen hinterlässt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Die Karten kosten 12 Euro.

Das literarische Quintett in Saarn lädt am Dienstag, 10. November, um 19.30 Uhr in Hillas Herbst-Kultur-Palast, Lindenhof. Vorgestellt werden Neuerscheinungen, die die Buchhändlerinnen besonders beeindruckt, bewegt, amüsiert oder gefesselt haben .Der Eintritt ist frei. Eine Eintrittskarte ist trotzdem erforderlich. Sie sind erhältlich unter Tel. 461575 oder info@hillabuch.de.

Mit Witz und Herz

Am Mittwoch, 11. November, 19.30 Uhr, kommt Markus Behr mit seinem Romanerstling "Vaterschaftstest" in die ehemalige Christuskirche, Lindenhof. Der Essener Autor und Kabarettist Markus Behr macht die Zuhörer mit dem Lehrer Fabian Weinert bekannt, der so schüchtern ist, dass er mit 32 noch keine Beziehung hatte, geschweige denn sexuelle Erfahrungen machen konnte. Dieser Mann wird eines Tages von zwei sympathischen Mädchen mit der Aussage konfrontiert, er sei ihr Vater. Und obwohl er sich noch nicht einmal an die Mutter der Kinder erinnern kann, stellen die Mädchen sein Leben völlig auf den Kopf. Merkwürdigerweise fühlt es sich aber gar nicht so schlecht an. Ein witziger und überraschender Roman fürs Herz. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Die Firma Ammann, Mainstraße 52, öffnet ihre Tore am Donnerstag, 12. November, um 19.30 Uhr für das Vor-Ort-Duo und seine Gäste. „Dreizimmerküchedielebad“ heißt es wieder. Da Wohnen ein menschliches Grundbedürfnis ist, wird darüber auch viel geschrieben. Das Vor Ort Duo hat wie immer unterhaltsame Texte zum Thema aus der Weltliteratur zusammengestellt und nimmt mit auf eine kabarettistische Reise durch die schöne neue Wohnwelt. Der Eintritt inklusive Pausensnackersatz kostet 10 Euro.

Eine Kooperationsveranstaltung von Mülheim Stadtmarketing und Buchhandlung Hilberath & Lange ist der literarische Spaziergang mit Georg Reinders und den Hillas zum Thema „Mit Herrn Goethe durch Mülheim“. Los geht's am Samstag 14. November, um 14 Uhr auf dem Goetheplatz. Natürlich ist der geheime Rath von Goethe wohl nie in Mülheim gewesen und trotzdem finden sich überall auf unserem Spaziergang vom Dichterviertel zum Luisental Anknüpfungspunkte zu seinem literarischen Werk. Gewandert wird bei jedem Wetter, gelesen auch. Stabile Schuhe sind bei dieser Tour unbedingt angeraten, auch wenn es ein Stadtspaziergang ist, und wetterfeste Kleidung versteht sich von selbst.



Zu den Tickets

Karten können die Literaturfreunde unter der Telefonnummer 0208-461575 oder unter der Mail-Adresse info@hillabuch.de reservieren lassen. Sie müssen spätestens acht Tage vor der Veranstaltung abgeholt werden. Einlass ist jeweils 15 Minuten vorVeranstaltungsbeginn.

Nähere Informationen gibt es auch unter www.hillabuch.de