Traditionell startet am Osterwochenende die Weiße Flotte Mülheim an der Ruhr mit den ersten Linienfahrten die neue Saison. Von Karfreitag, 15. April, bis Ostermontag, 18. April, begrüßt das Weiße-Flotte-Team ab 11 Uhr am Mülheimer Wasserbahnhof die Fahrgäste, letzte Abfahrt ist jeweils um 16 Uhr am Anleger in Essen-Kettwig.

Familienkarten für Osterferien-Fahrten gibt es im Online-Buchungsportal noch bis Sonntag, 24. April, zum Sonderpreis: Zwei Erwachsene und zwei Kinder zahlen für eine Hin- und Rückfahrt nur 25 Euro, Tickets für einen Erwachsenen und zwei Kinder sind für 18 Euro erhältlich.

Vorsaison von 19. bis 29. April

In der Vorsaison, von Dienstag, 19., bis Freitag, 29. April, starten die Linienschiffe ab Mülheim Wasserbahnhof um 11, 13 und 15 Uhr; ab Essen-Kettwig um 12, 14, und 16 Uhr. Ab Sonntag, 30. April, gilt der reguläre Linienfahrplan.

Erste Tageskreuzfahrt an Ostersonntag

Am Ostersonntag, 17. April, startet die Weiße Flotte in die Tageskreuzfahrten-Saison. Um 10 Uhr legt die MS Heinrich Thöne vom Stadtsteiger Ruhrpromenade zur Frühstücksfahrt in Richtung Duisburg ab. Tickets sind für 31,50 Euro online und in der Touristinfo erhältlich.

Information