Am Samstag, 16. Oktober, wird um 19.30 Uhr die Komödie "Und dann kam Mutti" im ARTelier-Rudziok, Heelweg 10, aufgeführt.

Ach wie gut es sich als Sohn leben lässt, wenn die geschäftstüchtige Mutter ihr Dasein lediglich durch die regelmäßige Überweisung üppiger Beträge und einiger Anrufe kundtut.

Ach wie dumm, wenn jene Mutter sich nun doch zu einem Überraschungsbesuch ankündigt.

Der Sohn taumelt von einer Ausrede in die nächste während Mutti versucht, ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und all dies vor den Augen der verheimlichten, frisch vermählten Ehefrau des Sohnes, die sich zwei sonderbaren Früchtchen gegenübersieht.

