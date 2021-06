Das Amt für Gesundheit und Hygiene ist jetzt an die Luca App angebunden. „Bürgerinnen und Bürger können sich bei teilnehmenden Restaurants, Geschäften und Veranstaltungen mittels der App und ihres Smartphone ein- und wieder auschecken. Damit bleibt das lästige Ausfüllen von Zetteln für die Teilnehmenden erspart. Im Fall eines Kontakts zu einer infizierten Person während es Aufenthalts in einem der genannten Orte, werden die Betroffenen seitens des Gesundheitsamtes über die Luca App kontaktiert“, so Stadtsprecher Volker Wiebels.

Wer die App nutzen möchte, lädt sie herunter und registriert sich einmalig. Teilnehmende Geschäfte oder Gastronomiebetriebe haben am Eingang des Geschäftes einen QR-Code ausgehängt. Als Kunde öffnet man die App, geht auf den Button "Selbst einchecken" und scannt den Code ein. Dann erscheint eine laufende Uhr. Verlässt man das Geschäft, muss man sich mit einem Wisch zur Seite wieder ausschecken, die Uhr stoppt. Unter dem Punkt Historie kann man auch selber nachvollziehen, wann man wie lange gewesen ist. Es gibt bereits Städte wie Warendorf als Luca-Modellstadt, wo in jedem Geschäft mit der App ein- und ausgecheckt wird.

Für alle Beteiligten ergibt sich hierbei ein reibungsloser und vereinfachter Umgang mit der Kontaktpersonennachverfolgung. Die Luca App bietet auch die Möglichkeit negative Schnelltests zu hinterlegen, um diese bei Veranstaltungen vorlegen zu können. „Wir sind vorbereitet uns mit noch weiteren Programmen die Kontaktpersonennachverfolgung zu erleichtern“, so der Stadtsprecher.