Die ginko Stiftung für Prävention führt am Mittwoch, 17. Juni, um 19 Uhr für Eltern der Willy-Brandt Schule erstmals einen digitalen Elternabend durch. Unter dem Motto „Whats´on - exzessiver Medienkonsum bei Jugendlichen“, wird ein aktuelles Thema aufgegriffen, was häufiger zu Konflikten führt - nicht nur im Elternhaus.



Medien können allgegenwärtig sein. Meistens ist der Umgang damit unproblematisch, zumal Medienkompetenz heute als wichtige Kernkompetenz für die Gestaltung unserer Zukunft gilt.

Leider trifft das nicht immer zu, so dass exzessiver Medienkonsum häufiger zu heißen Diskussionen führt. Eltern sorgen sich und befürchten Kontrollverlust und Überforderung bei Kindern und Jugendlichen während diese ihr Verhalten als völlig normal erleben.

Exzessiver, oft gar krankhafter Medienkonsum kann immense Folgen für Jugendliche und für ihr soziales Umfeld haben, wie z.B. sozialer Rückzug, aggressives Sozialverhalten, oder verminderte Leistungsfähigkeit.

Um frühzeitig aktiv zu werden, werden Eltern bei der Onlineveranstaltung etwas über suchtfördernde Faktoren in sozialen Netzwerken und bei Games, über Motivation und Nutzungsverhalten, Vorbildverhalten, Gefährdungs- und Schutzmöglichkeiten und vieles mehr erfahren. Deike Kranz, Günter Weisgerber und Norbert Kathagen von der Jugendberatung und der Fachstelle für Suchtvorbeugung der ginko Stiftung freuen sich auf einen interessanten Abend mit Eltern in einem neuen Format.

Die Veranstaltung richtet sich an Eltern von Kindern ab 13 Jahren und wird bei Erfolg auch mit anderen Themen in dieser oder ähnlicher Form angeboten.