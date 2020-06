Der NABU Ruhr weist auf die große Bedeutung insektenfreundlicher Gärten hin. „Unsere Gärten können, vor allen Dingen in unserem stark städtisch geprägten Raum, ein El Dorado für Insekten sein. Angesichts des dramatischen Insektensterbens spielt eine entsprechende Gartengestaltung daher eine wichtige ökologische Rolle,“ appelliert Elke Brandt, zweite Vorsitzende des NABU Ruhr an die Bürger. „Wir haben hier eine große Chance, mit dem eigenen kleinen Beitrag diesem gefährlichen Schwund entgegenzuwirken.“

Die aktuellen NABU-Mitmach-Aktionen, der bundesweite Insektensommer „Zählen was zählt“, 31. Juli bis 9. August, (www.nabu.de) und die „Zeit der Schmetterlinge“ des NABU NRW, 15. Juni bis 15. Juli, (www.schmetterlingszeit.de) liefern wichtige Daten zur Artenvielfalt der Sechsbeiner und ihrer geografischen Verteilung. Aber man will auch für die Schmetterlinge und anderen Kerbtiere sensibilisieren – damit möglichst viele Menschen selbst aktiv werden und ihre Gärten insektenfreundlich gestalten.

„Selbst kleine Beete und Balkone zählen. Kahle Schotterflächen sind dagegen fehl am Platz! Wer Falter bei der Gestaltung berücksichtigen will, setzt auf heimische Pflanzen, die Schmetterlinge und Raupen als Futter und Nektarquelle nutzen können,“ so Susanne Erbach aus der Geschäftsstelle des NABU Ruhr. „Mit Insektenhotels, Totholzstapeln, sandigen Bodenstellen oder naturnahen Gewässern schaffen Sie weitere Lebensräume für Biene, Käfer und Co.“

Neue Schmetterlingsbroschüren, Blumensamen-Mischungen, Infos zu den Mitmach-Aktionen, Bienensteine und mehr erhalten Sie dienstags und donnerstags in der Geschäftsstelle „Waldlehne“ – Öffnungszeiten inkl. Corona-Hinweis unter www.nabu-ruhr.de/kontakt.