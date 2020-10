Die aktuelle Open-Air-Benefit-Kunstausstellung des Aktionskünstlers HA SCHULT ist noch bis

15. November 2020 in der Kunststadt Mülheim an der Ruhr zu sehen.

Gleichzeitig sind folgende Ausstellungen in der Villa Schmitz-Scholl geöffnet:

- "beethoven objektiv betrachtet" in der Beletage

- "Colonia Agrippina Inspiration" - vollplastisches Köln-Stadtmodell von Theo Giesen (1922-1990)

- "Vier Jahreszeiten", Malerei von Manfred Dahmen

- "Ferrugorelle" - Malerei und Skulpturen von Klaus Wiesel

- "Offene Ateliers" des Mülheimer Künstlerbundes - MKB in der Villa Schmitz-Scholl

SAMSTAG + SONNTAG jeweils von 12 bis 17 Uhr - oder Führungen nach Vereinbarung - Eintritt frei -

Freunde, Freude und Maske bitte mitbringen.

Die Geschäftsstelle des Mülheimer Kunstvereins KKRR in der Ruhrstraße 3 ist ebenfalls geöffnet.

FON: 0208 46949-567 E-Mail: Info@Kunststadt-MH.de

Über die Villa Schmitz-Scholl in Mülheim an der Ruhr

Die Villa Schmitz-Scholl ist das historische Stammhaus der Tengelmann Gründer Familie Schmitz-Scholl (WiSSol) - 2012 wurden in dem Gebäudekomplex auf über 1.000 Quadratmetern ein Kunstmuseum, eine Galerie und 12 Künstlerateliers eingerichtet.

Link Wikipedia: