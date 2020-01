"Werde, der du bist." Diese Aufforderung des antiken griechischen Dichters Pindar (522-446 v.Chr.), die in diesem Wortlaut vom deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche (1844-1900) überliefert und weitergetragen worden ist, ist auch die Kernbotschaft der heute auf Sylt lebenden Apothekerin und Homöopathin Ingrid Bartels, die in der kommenden Woche gleich zweimal zu Gast ist. Sie sagt aus ihrer eigenen Lebenserfahrung: "Krankheit ist keine Laune der Natur. Sie ist ein Zeichen für das gelebte Ungleichgewicht zwischen deiner Seele und deinem Verstand!"

Am Freitag, 31. Januar, liest Ingrid Bartels um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Fehst am Löhberg 4 aus ihrem autobiografischen Buch „Aller Anfang liegt bei Dir!“. Bartels betrachtet darin Leib und Seele als zwei Seiten der Medaille Mensch. Bartels nennt ihr Buch: "eine Geschichte des Erwachens und Erkennens, dass Du der Einzige bist, der für sein Leben Verantwortung trägt und auch nur Du es bist, der es verändern kann." Was es braucht, um in diesem Sinne von der Erkenntnis zum Handeln zu kommen, möchte Ingrid Bartels am Freitagabend bei Fehst mit ihren Zuhörern und Leser diskutieren.

Der Eintritt kostet 8 Euro. Aus Platzgründen ist eine Anmeldung bei der Buchhandlung Fehst unter der Rufnummer: 0208 74049380 erforderlich.

Wie wirkt Homöopathie?

Am Samstag, 1. Februar, ist Ingrid Bartels um 17 Uhr in der Punkt-Apotheke an der Schloßstraße 25 zu Gast. Dort wird sie unter dem Titel "Gesundheit leben, Wahrheit finden" darüber sprechen, wie und warum Homöopathie wirkt und heilt. Auch bei dieser auf 90 bis 120 Minuten angelegten Vortrags- und Gesprächsveranstaltung geht es Bartels darum, ihrem Publikum deutlich zu machen: "Gesundheit ist ein kostbares Gut im Leben. Gesundheit betrifft nicht nur den Körper, sondern auch das geistige und seelische Befinden." Auch bei dieser Veranstaltung ist aus Platzgründen eine Anmeldung in der Punkt-Apotheke oder unter der Rufnummer: 0208/475858 erforderlich. Der Eintritt kostet hier 5 Euro.

