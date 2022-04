Die nächsten Termine der digitalen Kreißsaalführung der Mülheimer Frauenklinik im Evangelischen Krankenhaus Mülheim (EKM) sind an den Donnerstagen, 7. und 21. April, jeweils um 18 Uhr.

Bei der digitalen Kreißsaalführung beantworten Chefärztin Dr. Andrea Schmidt und eine Hebamme im Videochat allgemeine und individuelle Fragen rund um die Geburt im EKM.

Wer an dem Chat über die kostenlose Software Zoom teilnehmen möchte, meldet sich im Sekretariat der Klinik bei Sandra Schaffrien per E-Mail an: sandra.schaffrien@evkmh.de. Die werdenden Eltern erhalten dann eine Meeting-ID, mit der sie ohne Registrierung dem Chat beitreten können.

„Uns ist dieser persönliche Kontakt sehr wichtig, denn so lernen wir uns gegenseitig kennen und können Vertrauen aufbauen“, sagt Dr. Andrea Schmidt.

Information

Alle aktuellen Termine sind unter www.evkmh.de zu finden.