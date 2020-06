Die Bildungsorganisation EDUCATION Y bietet am 10., 17. und 24. Juni je ein digitales Treffen für Vorschuleltern an mit Austauschmöglichkeiten und Unterstützungsangeboten von und mit anderen Eltern, einer Lehrkraft und Bildungsreferentinnen von EDUCATION Y.

Wie zahlreiche Studien belegen, hängt der Bildungserfolg von Kindern bis zu zwei Dritteln von der sozialen Herkunft ab. Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist unbestritten ein zentrales Ereignis im Leben eines Kindes und seiner Familie. Die wichtige Vorschularbeit findet seit März in den Kitas aber so gut wie nicht mehr statt. Gerade die letzten Wochen vor dem Schuleintritt sind jedoch besonders wertvoll im Hinblick auf den anstehenden Wechsel sowohl für die Kinder als auch die Eltern.

Verunsichert sind insbesondere die Eltern, die kaum, wenig oder schlechte Erfahrungen mit dem deutschen Bildungssystem haben. Weil die Elterntreffen, die familY zusammen mit pädagogischen Fachkräften aus Kita und Grundschule durchführt, momentan nicht stattfinden können, bietet das familY-Programm von EDUCATION Y mit Unterstützung der SKala Initiative digitale Treffen an mit Infos und Unterstützungsangeboten rund um die Vorbereitung auf den Schuleintritt:

Am 10., 17., und 24. Juni (immer mittwochs) von 20-21.30 Uhr Digitales Treffen,

Anmeldung per einfacher E-Mail an: familY@education-y.de

Die Teilnahme ist kostenfrei und steht allen Eltern von Vorschulkindern offen.

Eltern als gute Lernbegleiter ihrer Kinder

Mehr denn je sind in Zeiten von Homeschooling die Eltern gefragt. Die Arbeit des familY-Programms legt dabei jedoch nicht den Fokus auf Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern konzentriert sich auf die Unterstützung der Eltern und Förderer ihrer Bildungskompetenzen und die Frage, wie Eltern gute Lernbegleiter ihrer Kinder sein können. Dabei geht das Programm von einem ganzheitlichen Bildungsbegriff aus. Folgende Themen werden angesprochen:

Wie und wann lernt mein Kind; Alltagssituationen identifizieren, in denen das Kind etwas lernt; kleine Schulvorbereitungen machen, wie z.B. den Schulweg zusammen ablaufen oder einen Tagesplan erstellen und am Abend gemeinsam auswerten; über die Gedanken und Gefühle zur Schule mit der ganzen Familie sprechen; gute Lernbedingungen schaffen.

Wer sich mit anderen Eltern dazu austauschen und noch Input zum Schulstart haben möchte, ist herzlich zu den digitalen Elterntreffen eingeladen.