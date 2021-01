Gemäß der neuen Corona-Schutzverordnung, , die am Montag, 11. Januar, in Kraft tritt, müssen Bibliotheken weiterhin geschlossen bleiben.Geändert hat sich aber, dass die kontaktlose Abholung vorher bestellter Medien möglich ist.

„Wir bieten die Bestellung von Medien dann ab Montag, 11. Januar, in der Stadtbibliothek im Medienhaus und in der Gustav-Heinemann-Bibliothek und ab Dienstag, 12. Januar, in den drei Schul- und Stadtteilbibliotheken in Heißen, Speldorf und Styrum an“, sagt Stadtsprecher Volker Wiebels.

Auch die kontaktlose Rückgabe von Medien ist weiterhin in der Stadtbibliothek im Medienhaus jederzeit über den Rückgabeautomaten und in den Schul- und Stadtteilbibliotheken zu den Abholzeiten der bestellten Medien möglich.