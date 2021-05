Diese Personalie kann man getrost als Coup bezeichnen: Mit Jeff Gyasi kommt ein langjähriger Drittligaprofi und erfahrener Regionalligaspieler zu den Echten Fuffzigern.

64 Spiele in der 3. Liga



Für Rot-Weiß Oberhausen, den SV Elversberg und den SV Wehen-Wiesbaden hat er 64 x in der 3. Liga gespielt, in 51 Partien schnürte er seine Schuhe für BSV Rheden in drei Jahren in der Regionalliga Nord und für den SC West aus Düsseldorf stand er 44 Mal in der Oberliga Nordrhein auf dem Platz. Ab der kommenden Saison trägt der ehemalige Profi Jeff Gyasi das Trikot der DjK Blau-Weiß Mintard.

Mintards sportlicher Leiter Marco Guglielmi freut sich über den Coup: „Na klar. Das ist für unseren Verein natürlich eine Riesensache. Solche Spieler hatten Blau-Weiß Mintard in der Vergangenheit ja gar nicht auf ihrem Radar. Wenn wir solche Transfers jetzt realisieren können, zeigt das auch die Bedeutung von Blau-Weiß Mintard auf der sportlichen Landkarte."

Ex-Profi kommt mit großer Erfahrung in die Aue

Guglielmi weiter: "Jeff ist einer der Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Mit seiner körperlichen Physis, aber auch mit seiner riesigen Erfahrung ist er ein wichtiger Spieler für unsere Mannschaft. Zu den Einsätzen in der dritten Liga, Regionalliga Nord und Oberliga Nordrhein kommen ja noch viele Spiele in der Hessenliga, der Landesliga und der Westfalenliga.“

Führungsspieler

Mintards Coach Hakan Yalcinkaya: „Jeff wird ein zentraler Baustein auf und neben dem Platz sein. Von seiner Erfahrung werden wir alle sehr gut profitieren können. Er kann das Spiel „lesen“ und seine Mitspieler bestens in Szene setzen. Und er kann die jungen Spieler auf dem Feld gut führen. Ein großes Dankeschön an unsere sportliche Leitung und alle, die den Transfer möglich gemacht haben.“

Gute Mischung in der Mannschaft

Jeff selber kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht: „Ich freue mich sehr auf meine Zeit in Mintard. Der Verein hat in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung genommen und ist mittlerweile über die Grenzen der Landesliga hinaus bekannt für einen tollen Fußball. Mir gefällt die gute Mischung in der Mannschaft mit jungen Hungrigen und den „alten“ Abgeklärten. Ich hoffe, ich kann die Erwartungen an mich erfüllen und werde alles daransetzen, meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen.