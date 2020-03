Von RuhrText

Noch hoffen die Organisatoren darauf, dass die 20. Auflage der „ExtraSchicht — Die Nacht der Industriekultur“ am Samstag, 27. Juni, wie geplant stattfinden kann. 2000 Künstler, 50 Spielorte, 25 Städte, vermutlich etwa 300 000 Besucher — die Metropole Ruhr soll von 18 bis 2 Uhr einmal mehr zur großen Bühne für Kunst, Kultur, Comedy, Theater, Akrobatik und Musik werden. Zugleich ist aber auch klar: Fällt die Veranstaltung der Corona-Krise zum Opfer, wird es keinen Ersatztermin in diesem Jahr mehr geben. Die Extraschicht würde dann ausfallen.

Mülheim soll mit gleich vier Standorten vertreten sein. Mit dabei sind wieder die Alte Dreherei und das Aquarius-Wassermuseum. Ein Comeback feiert der MüGa-Park. Eine Premiere ist der Veranstaltungsort „Luftschiffhalle“ auf dem Flughafengelände. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich die Veranstalter und Ausrichter nicht wirklich in die Karten schauen, wenn es um das Programm an den einzelnen Orten geht. „Wir werden die Geschichte vom Fliegen präsentieren und dabei unser Luftschiff in den Mittelpunkt stellen“, vermittelt Frank Peylo, Geschäftsführer der WDL Luftschiffgesellschaft zumindest einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Besucher erwarten wird. Es bleibt spannend! Der Besuch der Halle und dem Luftschiff „Theo“ wird sich am 27. Juni allemal lohnen. Die meisten kennen den mit Helium betriebenen „Theo“ nur, wenn er am Himmel zu sehen ist. Schon der Anblick am Boden ist imposant. Peylo erklärt: „Es gibt weltweit nur sechs Luftschiffe dieser Art und in dieser Größe sowie zwischen 15 und 18 Luftschiffpiloten. Wir sind stolz darauf, davon zwei zu haben.“ Flüge wird es bei der Extraschicht nicht geben. Nur acht Personen finden im Luftschiff Platz, die Kapazitäten wären für den kurzen Zeitraum am Veranstaltungstag zu gering.

„20 Jahre Extraschicht als Großveranstaltung, 100 Jahre RVR — es gibt gleich zwei Gründe zum Feiern. Die Nacht der Industriekultur hat sich zu einer Marke entwickelt. Welche Region in Deutschland hat schon so viel zu bieten?“, sagt Karola Geiß-Netthöfel. Die Regionaldirektorin des Regionalverbandes Ruhr fügt im Hinblick auf die Mülheimer Beteiligung hinzu: „Das Thema Fliegen ist in der Extraschicht mal etwas ganz anderes. Ich bin total gespannt darauf, wie es umgesetzt wird.“

Vorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Frühbucher, bis zum 13. Mai, müssen lediglich zwölf Euro bezahlen. Das Ticket gilt dann an allen Veranstaltungsorten. Zwischen dem 14. Mai und dem 26. Juni gilt ein Vorverkaufspreis von 17 Euro. Am Veranstaltungstag kostet das Ticket 20 Euro. „Falls es tatsächlich zu einer Absage der Extraschicht kommen sollte, wird es eine kostenfreie Rückerstattung geben“, verspricht Axel Biermann, Geschäftsführer der Ruhr Tourismus GmbH (RTG). Das Ticket beinhaltet nicht nur den Zutritt zu den 50 Spielorten, sondern gilt auch für die Nutzung der 20 Linien mit rund 150 Shuttlebussen, die am 27. Juni im Dauereinsatz sein werden.

Tickets können in Mülheim in der Touristinfo im Medienhaus am Synagogenplatz 3 sowie auf der Seite www.extraschicht.de online über den Webshop und unter der Tickethotline (0 18 06) 18 16 50 erworben werden. Auf der Veranstaltungsseite finden sich auch noch viele weitere Informationen zur 20. Auflage der beliebten Extraschicht, die dann am 27. Juni hoffentlich auch stattfinden wird.