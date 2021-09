Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Mai zu Covid-19 und den Auswirkungen auf den Kinder- und Jugendsport in Mülheim lädt die Sportjugend im Mülheimer Sportbund alle Vereine am kommenden Donnerstag (9. September) erneut zu einem Austausch ein - diesmal in Präsenzform und mit einem Experten.

"Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen beschäftigen uns nach wie vor. Besonders hart ist die Situation für die tausenden Mülheimer Kinder und Jugendlichen, die teilweise monatelang keine sportlichen Aktivitäten verfolgen konnten. Insbesondere die Frage, wie man die entstandenen Defizite aufholen kann, haben uns seit der letzten Veranstaltung beschäftigt", sagt Thomas Libera, Vorsitzender der Sportjugend.

Dazu haben die Gastgeber Harald Karutz eingeladen. Der Mülheimer ist Diplom-Pädagoge sowie Professor für Psychosoziales Krisenmanagement und sitzt seit März 2020 im Krisenstab der Stadt. "Er wird konkret auf Fragen eingehen, kann aber auch einen Einblick in unsere städtische Gesamtsituation geben", sagt Libera.

Darüber hinaus freut sich die Sportjugend, mit den Jugendvorständen, Sprecherinnen und Sprechern der Jugend sowie Trainerinnen und Trainern über alle weiteren Themen, die sie aktuell im Kinder- und Jugendsport beschäftigen, zu diskutieren. Los geht es um 19 Uhr im Alten Schilderhaus an der Südstraße.

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung (mit Angabe von Name, Verein und Rolle) bis zum 8. September an laura.libera@msb-mh.de erforderlich. Eingehalten werden müssen die 3G-Regeln (Impf- oder Genesungsnachweis oder maximal 48 Stunden alter negativer Coronatest) und die Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske).