Der erste Tag der German Ruhr Internationals 2021 startete zunächst mit den Mixed- und Einzelwettbewerben der Altersklassen U17 und U19 in der Mülheimer Westenergie Sporthalle. In 75 zum Teil hochspannenden Spielen gab es erwartete Siege und herbe Enttäuschungen.

So startete Philipp Volovnik in der nächsthöheren Altersklasse U 19 und verlor sein Auftaktspiel gegen den Franzosen Yohann Osvald in drei Sätzen. Er tritt am Freitag um 17:45 Uhr an der Seite von Johan Sufryd (1. BV Mülheim) im Doppel gegen die Schweizer Chantakesone/Franconville an.

Alexander Becsh konnte U17 sein Auftaktspiel gegen den Franzosen Ethan Bissay in zwei Sätzen gewinnen. Am Freitag, 11:00 Uhr, wartet mit dem an drei gesetzten Franzosen Remy Taing allerdings eine schwierige Aufgabe.

Aus Peru war mit Adriano Viale ein vertrautes Gesicht angereist, um erstjährig in der Altersklasse U19 Punkte zu sammeln. (Er war seinerzeit die erste Meldung für das Turnier 2019). Gegen den an sechs gesetzten Franzosen Yohan Barbieri verlor er denkbar knapp mit 20:22 und 21:23 und so war für Adriano das Turnier schon früh beendet.

Amra Bourakkadi spielt am Freitag um 09:40 Mixed U17 mit Justin Dang. Gegner sind Anton Blühdorn/Eva Stommel. An der Seite von Marie Sophie Stern spielt sie um 15:15 im Doppel U17 gegen die Französinnen Cuevas/Lefort.

Die Wettbewerbe U15 starten ebenfalls am Freitag in der Halle des Badmintonleistungszentrums an der Südstraße. Ab 11:30 Uhr wird hier Noah Mosko in der Gruppenphase im Einzelwettbewerb aufschlagen.

Die Wettbewerbe U17 und U19 finden von Freitag bis Sonntag in der Westenergie Sporthalle und U15 in der Halle des Badmintonleistungszentrums an der Südstraße statt, jeweils ab 09:00 Uhr. Ausrichter dort ist der Refrather TV.

Alle Ergebnisse:

U19

U17

U15