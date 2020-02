Die Mintarder U15 Juniorinnen habe mit einem souveränen 8:0 (4:0) - Erfolg über Borussia Bocholt das Achtelfinale im Niederrheinpokal erreicht. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres zeigten die Mintarderinnen eine starke Leistung und ließen den Gästen aus der westlichen Münsterland keine Chance. Torfrau Julia Mai musste bis auf wenige Rückgaben der eigenen Spielerinnen nicht eingreifen.

Mintard startete mit klugem Passspiel und ging bereits nach drei Minuten in Führung Carolin Mai setzte sich auf der linken Seite gegen drei Gegenspielerinnen durch und spielte den Ball in Richtung des Bocholter Tor. Unglücklich von einer Abwehrspielerin abgefälscht war die Torfrau der Gäste chancenlos. Fünf Minuten später gelang Finja Baudisch bereits die Vorentscheidung. Nach einem Schuss von Feline Kalthoff, den die Torfrau nicht festhalten konnte, war sie blitzschnell zur Stelle und sorgte für den zweiten Mintarder Treffer. Nach diesem Treffer erspielten sich die Mintarderinnen weiterhin gute Torchancen die jedoch leichtfertig vergeben wurden. Greta Grüning machte mit einem Doppelpack kurz vor der Pause alles klar und sorgte für die klare Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel wurde weiterhin Einbahnstraßenfußball in Richtung des Bocholter Tor gespielt. Ida Stenzel, Greta Grüning und Finja Baudisch waren nach dem Seitenwechsel erfolgreich und schraubten das Ergebnis auf 7:0. Den Schlusspunkt setzten eine Gästespielerin, die den 8.Mintarder Treffer mit einem Eigentor erzielte.

„Das war eine sehr gute Leistung der Mädchen. Lediglich an der Chancenverwertung gibt es etwas zu bemängeln.“ sagte Trainer Marvin Robert nach dem Spiel

Mintard:

Julia Mai, Alicia Schäfer, Amelie Hausmann, Carolin Mai, Ida Stenzel, Greta Grüning, Finja Baudisch, Feline Kalthoff, Mariella Lüders, Tara Rensing, Paula Kulenkamp, Philina Geppert

Tore:

1:0 (3.) C. Mai - 2:0 (8.) Baudisch - 3:0 (32.) Grüning - 4:0 (34.) Grüning -

5:0 (36.) Stenzel - 6:0 (42.) Grüning - 7:0 (59.) Baudisch - 8.0 (68.) Eigentor